Tragedija u Hrvatskoj: Dva muškarca poginula dok su pretrčavali autoput

Na autoputu A3 kod Novske sinoć su poginula dvojica muškaraca nakon što su pokušali pretrčati cestu, javlja Index.hr. Nesreća se dogodila oko 21:20 sati, a obojica su na mjestu podlegla povredama.

Iz Policijske uprave sisačko-moslavačke kazali su da su tijela prevezena u sisačku bolnicu, gdje će biti obavljena obdukcija.

To je druga tragedija koja se jučer dogodila na istoj dionici autoceste.

Ranije tokom jučerašnjeg dana, oko 10 sati ujutro, u lančanom sudaru između Okučana i Novske poginule su dvije osobe, a više ih je povrijeđeno. Promet je nakon nesreće bio dugo zatvoren, saopćila je policija.