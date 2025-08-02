URADIT ĆE SE OBDUKCIJA

Tragedija u Hrvatskoj: Dva muškarca poginula dok su pretrčavali autoput

Ranije tokom jučerašnjeg dana, oko 10 sati ujutro, u lančanom sudaru između Okučana i Novske poginule su dvije osobe

A. H. K.

2.8.2025

Na autoputu A3 kod Novske sinoć su poginula dvojica muškaraca nakon što su pokušali pretrčati cestu,  javlja Index.hr. Nesreća se dogodila oko 21:20 sati, a obojica su na mjestu podlegla povredama. 

Iz Policijske uprave sisačko-moslavačke kazali su da su tijela prevezena u sisačku bolnicu, gdje će biti obavljena obdukcija.

To je druga tragedija koja se jučer dogodila na istoj dionici autoceste.

Ranije tokom jučerašnjeg dana, oko 10 sati ujutro, u lančanom sudaru između Okučana i Novske poginule su dvije osobe, a više ih je povrijeđeno. Promet je nakon nesreće bio dugo zatvoren, saopćila je policija.

# NOVSKA
# NESREĆA
# HRVATSKA
