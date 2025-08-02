ZLOUPOTREBA POLOŽAJA

Afera "Donacija" potresa Brčko: Službenici pod istragom zbog nezakonitog dodjeljivanja pomoći

Na meti istrage bila je dodjela novčanih sredstava izbjeglicama i raseljenim osobama za obnovu i sanaciju stambenih objekata

I. H.

2.8.2025

Velika antikorupcijska akcija pod kodnim nazivom "Donacija", koju su proteklih mjeseci proveli pripadnici Policije Brčko distrikta, rezultirala je podnošenjem izvještaja protiv sedam zaposlenika Vlade Brčko distrikta zbog sumnje u zloupotrebu položaja.

Na meti istrage bila je dodjela novčanih sredstava izbjeglicama i raseljenim osobama za obnovu i sanaciju stambenih objekata.

Provjera rada

Kako je potvrđeno iz policije, istraga je obuhvatila period prošle i ove godine, a fokus je bio na provjerama rada Odjela za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja. Utvrđeno je da službenici nisu poštovali interne propise prilikom odabira korisnika, što je, prema sumnjama, omogućilo pojedincima da na nezakonit način dobiju donacije.

– Postoji osnov sumnje da su članovi komisije izvršili krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Nisu izvršili službene provjere predviđene procedurama, što je dovelo do nezakonite isplate sredstava - saopšteno je iz Policije Brčko distrikta.

Krivično djelo obmana

Istragom su obuhvaćena i dva krajnja korisnika pomoći, koji se sumnjiče za krivično djelo obmane pri dobijanju kredita i drugih pogodnosti. Oni su, prema navodima, dali lažne informacije o svom imovinskom stanju kako bi ostvarili pravo na finansijsku pomoć, koju su potom trošili mimo propisanih svrha.

Policija i Tužilaštvo Brčko distrikta poručuju da se borba protiv korupcije nastavlja i da niko neće biti pošteđen zakonske odgovornosti.


# DISTRIKT BRČKO
# POLICIJA
# ISTRAGA
