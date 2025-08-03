Policija traga za muškarcem zbog pucnjave ispred ugostiteljskog objekta u Visokom

Policijski timovi nastavljaju opsežne aktivnosti s ciljem lociranja i privođenja S.N. (1996.) iz Visokog osumnjičenog da je, sinoć ispred ugostiteljskog objekta na području Visokog, upotrijebio vatreno oružje u pravcu K.A. (1994.) iz Visokog.

Pripadnici Specijalne policijske jedinice Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK u koordinaciji sa službenicima Policijske stanice Visoko pretražili su teren radi lociranja osobe u bjekstvu. Raspisana je i operativna potraga za njim, a o tome su informirane i sve druge policijske strukture i agencija da bi poduzele aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Također, službenici Policijske stanice Visoko u koordinaciji sa službenicima Sektora kriminalističke policije, na osnovu naredbe Općinskog suda u Visokom, izvršili su pretres kuće i pomoćnih objekata u ulici Muftije Numanagića u Visokom, koje koristi osumnjičena osoba.

- U tom smislu, nastavljaju se opsežne aktivnosti policijskih timova na terenu sa ciljem lociranja i lišenja slobode osumnjičenog S.N. - navode iz MUP-a ZDK.

Policijska stanica Visoko zaprimila je telefonsku prijavu K.A. (1994.) iz Visokog da je u pravcu njega S.N. iz Visokog upotrijebio vatreno oružje, sinoć ispred ugostiteljskog objektana na području Visokog. Policijski službenici utvrdili su potom, na mjestu događaja, da je S.N. (1996.) u tom periodu bio ispred ugostiteljskog objekta vlasništvo D.A. iz Visokog te da je tom prilikom iz puške ispalio nekoliko hitaca u pravcu K.A. potom i pobjegao u pravcu ulice Pašagića. S.N. je ponovo ispalio tri hica u pravcu K.A., da bi se zatim trčećim korakom udaljilo u nepoznatom pravcu. Tokom uviđajnih radnji, pronađene su čahure i drugi tragovi i dokazi koji su fotografisani i izuzeti sa mjesta događaja, paralelno sa tim aktivnostima obavljeni su razgovori sa očevicima i svim drugim osobama koje su raspolagale određenim saznanjima.