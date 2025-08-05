Pijani duel s crvenim svjetlom: Mladić se potukao sa semaforom

U nedjelju rano ujutro, oko četiri sata, u Frankopanskoj ulici u Novoj Gradiški, dogodio se sukob kakav ni najveći scenaristi crnih komedija ne bi osmislili, dvadesetogodišnjak pod uticajem alkohola napao je semafor.

Prema policijskom izvještaju, mladić je bio vidno pijan, ispuštao je neartikulirane zvuke, vikao, galamio, a zatim se fizički obračunao sa semaforom na raskrsnici, udarajući ga po stubu. Građani koji su svjedočili ovom neobičnom “obračunu” odmah su pozvali policiju, koja je brzo reagovala i privela ga.

U policijskoj stanici mladića su pregledali medicinski radnici koji su konstatovali da je sposoban za dalji postupak. Protiv njega slijedi optužni prijedlog zbog narušavanja javnog reda i mira.

Dok se mnogi pitaju šta je semafor skrivio, iz policije poručuju da ovo nije prvi slučaj da alkohol dovede do “sukoba” sa stvarima koje se ne mogu braniti.

Ostaje pitanje, šta bi se desilo da je semafor pokazivao crveno kad nije trebao?