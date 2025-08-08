Sedmogodišnja djevojčica životno ugrožena nakon teške nesreće kod Čelinca, još četiri osobe teško povrijeđene

Univerzitetski klinički centar Republike Srpske oglasio se povodom stanja povrijeđenih osoba u saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila u mjestu Grabovica, na regionalnom putu Čelinac – Ukrina.

Kako je saopćeno, pacijent S.B., koji je pretrpio povrede u nesreći, nakon operativnog zahvata je budan, svjestan i stabilnih vitalnih parametara.

Pacijent J.B. se nalazi na aparatima za mehaničku ventilaciju, a ljekari navode da su sve dalje prognoze njegovog zdravstvenog stanja neizvjesne.

Pacijenti A.B. i D.Š. trenutno se zbrinjavaju u operacionoj sali.

Iz UKC-a su za agenciju Srna potvrdili da je među povrijeđenima i sedmogodišnja djevojčica, koja je hospitalizovana na Klinici za anesteziju i intenzivno liječenje u politraumatizovanom stanju te da je njeno stanje životno ugroženo.

Podsjećamo, u saobraćajnoj nesreći učestvovala su dva putnička vozila – Peugeot, kojim je upravljao D.Š. iz Banje Luke, te Volkswagen, za čijim je upravljačem bio S.B. iz Čelinca.

Prema informacijama iz Policijske uprave Banja Luka, kod vozača D.Š. utvrđeno je prisustvo 0,99 promila alkohola u krvi.

U nesreći je ukupno povrijeđeno pet osoba. Istraga o uzrocima i okolnostima nesreće je u toku.