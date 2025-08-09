Nesreća prije skokova sa plivskog vodopada: Muškarac samoinicijativno skočio prije početka manifestacije, zadobio teške povrede

Neposredno prije početka jubilarnog, desetog izdanja tradicionalnih skokova sa plivskog vodopada u Jajcu, dogodio se nesretan događaj. Muškarac mlađe životne dobi, D.M., koji nije bio prijavljen kao učesnik manifestacije, samoinicijativno je skočio sa vodopada visokog oko 21 metar i pritom zadobio teže tjelesne povrede, piše Jajce Online.
Na lice mjesta odmah su izašle dežurne službe Gorske službe spašavanja Jajce, ronilački tim “Shark” i Hitna pomoć, a pomoć su pružili i jučerašnji skakač iz ekipe Cliff diving battle te Danko Danguvić, koji je također pripadnik GSS Konjic.
Zahvaljujući brzoj reakciji svih prisutnih, povrijeđeni je izvučen iz vode i prevezen u Dom zdravlja. Prema posljednjim informacijama objavljenim tokom skokova, D.M. je u stabilnom stanju.
Organizatori skokova podsjećaju da je plivski vodopad izrazito zahtjevan i opasan teren zbog svoje visine od oko 21 metar, jakog vodnog toka i stijena u blizini zone doskoka.
Apeliraju na sve posjetitelje da se strogo pridržavaju sigurnosnih mjera i da ne izvode neovlaštene skokove ili akrobacije, naglašavajući da su skokovi sa plivskog vodopada dozvoljeni isključivo iskusnim i prijavljenim takmičarima uz odgovarajuću pripremu i nadzor.