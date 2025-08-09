Nesreća prije skokova sa plivskog vodopada: Muškarac samoinicijativno skočio prije početka manifestacije, zadobio teške povrede

Neposredno prije početka jubilarnog, desetog izdanja tradicionalnih skokova sa plivskog vodopada u Jajcu, dogodio se nesretan događaj. Muškarac mlađe životne dobi, D.M., koji nije bio prijavljen kao učesnik manifestacije, samoinicijativno je skočio sa vodopada visokog oko 21 metar i pritom zadobio teže tjelesne povrede, piše Jajce Online.

Na lice mjesta odmah su izašle dežurne službe Gorske službe spašavanja Jajce, ronilački tim “Shark” i Hitna pomoć, a pomoć su pružili i jučerašnji skakač iz ekipe Cliff diving battle te Danko Danguvić, koji je također pripadnik GSS Konjic.