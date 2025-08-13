Dubičanin prodao maloljetniku vojni karabin

Policija iz Kozarske Dubice je lišila slobode osobu inicijala M.B. zbog počinjenog krivičnog djela "nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih naprava“.

Ova osoba se sumnjiči da je u proteklom periodu maloljetniku iz ove opštine prodao vojni karabin. Oružje je oduzeto od maloljetnog lica protiv kojeg će biti podnesen izvještaj za isto krivično djelo.

Radeći na ovom slučaju policija je došla do saznanja da je Dubičanin D.Č. počinio krivično djelo "nezakonit lov“ kada je bez odobrenja izvršio odstrel divljači.

Od njega su privremeno oduzete dvije lovačke puške i odstrijeljena divljač, a nakon kompletiranja predmeta Okružnom tužilaštvu će biti dostavljen izvještaj za počinjeno krivično djelo.