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KAMERE ZABILJEŽILE

Maskirane osobe pretukle konobaricu i demolirale kafić

Vlasnik smatra da je pozadina napada političke prirode

Lokal u Valjevu. Screenshot

I. H.

16.8.2025

Nekoliko maskiranih muškaraca sinoć su demoliraliokal "Skver" u Valjevu, a prema riječima vlasnika objekta Saše Živanovića, napadači su istukli radnicu.

Prema riječima vlasnika, vidio je sedam-osam momaka u crnom, sa vunenim čarapama na glavi i bejzbol palicama kako izlijeću iz lokala.

- Bilo je gostiju, izlupali su cijeli inventar, radnicu su istukli, ona je u Urgentnom centru. Sve goste su izlupali, neke momke. Sve su polupali i razbježali su se - ispričao je Živanović.

Vlasnik smatra da je pozadina napada političke prirode, jer podržavaju studente.

# UGOSTITELJSKI OBJEKAT
# VALJEVO
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