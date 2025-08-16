Maskirane osobe pretukle konobaricu i demolirale kafić

Nekoliko maskiranih muškaraca sinoć su demoliraliokal "Skver" u Valjevu, a prema riječima vlasnika objekta Saše Živanovića, napadači su istukli radnicu.

Prema riječima vlasnika, vidio je sedam-osam momaka u crnom, sa vunenim čarapama na glavi i bejzbol palicama kako izlijeću iz lokala.

- Bilo je gostiju, izlupali su cijeli inventar, radnicu su istukli, ona je u Urgentnom centru. Sve goste su izlupali, neke momke. Sve su polupali i razbježali su se - ispričao je Živanović.

Vlasnik smatra da je pozadina napada političke prirode, jer podržavaju studente.