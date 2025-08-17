Ljekari se bore za život mladića (18) povrijeđenog u nesreći kod Šipova

Nakon što je sinoć povrijeđen u saobraćajnoj nesreći kod Šipova, osamnaestogodišnji Đ.M. iz Šipova prevezen je u Univerzitetski klinički centar (UKC) RS u Banjoj Luci.

Ova nesreća dogodila se na regionalnom putu Šipovo Kupres, u mjestu Mujdžići, a prijavljena je u 01:52. sati.

Kako je potvrđeno Nezavisnim novinama, iz Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, u nesreći je učestvovao Golf, kojim je upravljao D.M. (19) iz Banjaluke.

Sa njim u vozilu su bili L.Š., N.Š. i Đ.M., a koji je nakon nesreće prevezen u Banja Luku.

- Pacijent je životno ugrožen. Đ.M. je jutros u 03:15 sati primljen u Urgentni centar UKC RS te nakon dijagnostičke obrade hospitalizovan u Kliniku za anesteziju i intenzivno liječenje. Pacijent je životno ugrožen i priključen je na aparat za mehaničku ventilaciju. U toku je primjena svih terapijskih protokola te ostaje na daljem praćenju i liječenju, a sve dalje prognoze u vezi sa njegovim zdravstvenim stanjem su preuranjene – potvrdili su iz UKC.