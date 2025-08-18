Velika akcija MUP-a Srbije s agencijama SAD i Velike Britanije: Zaplijenjeno preko četiri tone kokaina

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srbije su tokom jula u saradnji sa policijskim i vojnim agencijama SAD i Velike Britanije - DEA, Joint Interagency Task Force South (JIATF-S), National Crime Agency-UK (NCA), u vodama Martinika, Francuska zaplijenili 4,8 tona kokaina.

Zaustavljanjem i pretresom broda "Galexyr" pronađeno je 4.841 kilograma kokaina, raspoređenih u 153 bale.

Na brodu je zatečeno 11 osoba, pretežno državljana Hrvatske i Crne Gore, kao i V. Đ. (1984) državljanin Republike Srbije kome je određeno zadržavanje i nalazi se u pritvoru.

Brod "Galexyr" je tegljač specijalizovan za transport cementa, dužine 76 metara, i njegov pretres je trajao nekoliko dana.

V. Đ. je član Balkanskog kartela i vlasnik kompanije "VTS-Maritime Consulting" koja se bavi angažovanjem pomoraca za prekookeanske brodove, dok je i sam pomorac, sa dozvolama za upravljanje različitim plovilima.

Postoji sumnja da je ova zaplijena kokaina povezana sa nedavnim trostrukim ubistvom u Boliviji, članova Balkanskog kartela, državljana Srbije, Sjeverne Makedonije i Hrvatske, piše Telegraf.rs.

Akcija je izvedena uz međuagencijsku, regionalnu i međunarodnu koordinaciju i saradnju u borbi protiv organizovanog kriminala.