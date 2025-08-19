U saobraćajnoj nesreći teško povrijeđeno pet žena, automobilom upravljala Bosanka

U Austriji se jučer desila teška saobraćajna nesreća, kasno popodne u opštini Brandberg u austrijskom Cilertalu.

Došlo je do prevrtanja automobila na privatnom putu sa javnim pristupom. U vozilu se nalazilo pet žena, a sve su zadobile teške povrede.

Nešto prije 18 sati, 34-godišnja žena iz BiH kretala se niz privatni put iz Cilergrunda.

- U blagoj krivini ulijevo, prešla je preko desne ivice puta, a zatim udarila u kosinu nasipa - navedeno je u policijskom saopćenju.

Automobil se potom prevrnuo. Žena koja je vozila i njene četiri saputnice uspjele su da se oslobode iz teško oštećenog vozila. Prema policijskim navodima, svi su zadobili teške povrede i prevezeni su u bolnicu Švac.

Pored državljanke BiH, povrijeđene su još: Mađarica (23), Austrijanka (27) i dvije državljanke Srbije starosti 36 i 69 godina.

Najteže povrede zadobila je Mađarica, koja je spasilačkim helikopterom prebačena u bolnicu Švac.

Vozač koji je vozio iza njih odmah je reagovao i pružio im prvu pomoć, prenose Nezavisne.