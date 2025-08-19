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BEZ SMRTNIH SLUČAJEVA

Haos na putevima Unsko-sanskog kantona: U jednom danu 17 saobraćajnih nezgoda

Povrijeđene 22 osobe

Saobraćajna nesreća. Fena

FENA

19.8.2025

Saobraćajna slika u posljednja 24 sata na području Unsko-sanskog kantona bila je izuzetno nepovoljna, a najizraženije gužve zabilježene su u Bihaću. 

Kritične tačke

Posebno kritične tačke bili su Bakšaiški most i most Alije Izetbegovića, gdje su se u proteklom mjesecu gotovo svakodnevno stvarale kilometarske kolone vozila. 

Epilog jučerašnjih gužvi su i saobraćajne nezgode koje su se dogodile upravo na ovim dionicama, a prema navodima policije uzrok su prvenstveno nekultura vozača i oduzimanje prvenstva prolaza.

Foto. Fena

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova USK, u protekla 24 sata na području kantona registrovano je ukupno 17 saobraćajnih nezgoda u kojima su povrijeđene 22 osobe – 19 lakše i tri teže.

Broj nesreća

Najveći broj nesreća zabilježen je u Bihaću, gdje je došlo do osam nezgoda u kojima je sedam osoba lakše, a jedna teže povrijeđena. U Bosanskoj Krupi evidentirane su dvije nesreće, od kojih je u jednoj jedno lice lakše povrijeđeno.

Bosanski Petrovac bilježi dva teža incidenta – u dvije saobraćajne nesreće povrijeđeno je ukupno deset osoba, od čega osam lakše i dvije teže. Time je ovaj grad imao najveći broj povrijeđenih u posljednja 24 sata.

Iako je broj saobraćajnih nesreća i povrijeđenih osoba bio visok, na sreću nije zabilježen nijedan smrtni slučaj.

Policija USK apelovala je na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu, poštuju saobraćajne propise i pokažu dodatni oprez kako bi se spriječile nove tragedije na cestama.

# SAOBRAĆAJNE NESREĆE
# UNSKO-SANSKI KANTON
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