Haos na putevima Unsko-sanskog kantona: U jednom danu 17 saobraćajnih nezgoda

Saobraćajna slika u posljednja 24 sata na području Unsko-sanskog kantona bila je izuzetno nepovoljna, a najizraženije gužve zabilježene su u Bihaću.

Kritične tačke

Posebno kritične tačke bili su Bakšaiški most i most Alije Izetbegovića, gdje su se u proteklom mjesecu gotovo svakodnevno stvarale kilometarske kolone vozila.

Epilog jučerašnjih gužvi su i saobraćajne nezgode koje su se dogodile upravo na ovim dionicama, a prema navodima policije uzrok su prvenstveno nekultura vozača i oduzimanje prvenstva prolaza.