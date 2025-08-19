Haos na putevima Unsko-sanskog kantona: U jednom danu 17 saobraćajnih nezgoda

Saobraćajna slika u posljednja 24 sata na području Unsko-sanskog kantona bila je izuzetno nepovoljna, a najizraženije gužve zabilježene su u Bihaću.
Kritične tačke
Posebno kritične tačke bili su Bakšaiški most i most Alije Izetbegovića, gdje su se u proteklom mjesecu gotovo svakodnevno stvarale kilometarske kolone vozila.
Epilog jučerašnjih gužvi su i saobraćajne nezgode koje su se dogodile upravo na ovim dionicama, a prema navodima policije uzrok su prvenstveno nekultura vozača i oduzimanje prvenstva prolaza.
Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova USK, u protekla 24 sata na području kantona registrovano je ukupno 17 saobraćajnih nezgoda u kojima su povrijeđene 22 osobe – 19 lakše i tri teže.
Broj nesreća
Najveći broj nesreća zabilježen je u Bihaću, gdje je došlo do osam nezgoda u kojima je sedam osoba lakše, a jedna teže povrijeđena. U Bosanskoj Krupi evidentirane su dvije nesreće, od kojih je u jednoj jedno lice lakše povrijeđeno.
Bosanski Petrovac bilježi dva teža incidenta – u dvije saobraćajne nesreće povrijeđeno je ukupno deset osoba, od čega osam lakše i dvije teže. Time je ovaj grad imao najveći broj povrijeđenih u posljednja 24 sata.
Iako je broj saobraćajnih nesreća i povrijeđenih osoba bio visok, na sreću nije zabilježen nijedan smrtni slučaj.
Policija USK apelovala je na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu, poštuju saobraćajne propise i pokažu dodatni oprez kako bi se spriječile nove tragedije na cestama.