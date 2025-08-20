Šesnaestogodišnjakinja iz Zenice imala teške povrede glave

Nakon obavljene obdukcije tijela šesnaestogodišnje L.H. iz Zenice koja je obavljena u Gradskoj mrtvačnici u Mostaru, prema preliminarnom nalazu, utvrđeno je da je nesretna djevojka podlegla od posljedica povreda u predjelu glave, potvrđeno je za „Avaz“ iz Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Maloljetnica je, podsjetimo, stradala u saobraćajnoj nesreći koja se u nedjelju u 19,55 sati dogodila u naselju Hodbina, odnosno, mjestu Kvanj na cesti Mostar-Stolac.

Ona se nalazila na mjestu suvozača u automobilu Alfa Romeo kojim je upravljao Z.M. (24) iz Zenice, a koji je, prema do sada utvrđenim informacijama, nakon pretjecanja autobusa, ulaskom u krivinu izgubio nadzor nad volanom i udario u drvo pored ceste.

Na licu mjesta su intervenisali pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice (PVJ) Mostar koji su unesrećenu izvukli iz gotovo smrskanog vozila, a koju je ekipa Hitne pomoći prevezla do mostarske bolnice u kojoj je, uprkos naporima ljekara, u 22.30 sati podlegla nakon što je zadobila povrede opasne po život.

Prema naredbi dežurnog kantonalnog tužioca uz obdukciju, naložena su neophodna vještačenja te su poduzete sve mjere i radnje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti ove tragične nesreće.