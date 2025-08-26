Požar u Vlasenici: Vatrogasci se bore sa plamenom

U Vlasenici je izbio požar u zgradi. Na teren su izašli vatrogasci, a za sada nije poznato kako je došlo do požara.
NAKON PADA DALEKOVODA
VATRENA STIHIJA
Za sada nije poznat uzrok
Izbio požar na zgradi. Screenshot
U Vlasenici je izbio požar u zgradi. Na teren su izašli vatrogasci, a za sada nije poznato kako je došlo do požara.
Požar je izbio oko 9 sati kako saznaje InfoBijeljina, kada je planuo jedan stan te se plamen proširio na krov.
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