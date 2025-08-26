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VATRENA STIHIJA

Požar u Vlasenici: Vatrogasci se bore sa plamenom

Za sada nije poznat uzrok

Izbio požar na zgradi. Screenshot

I. H.

26.8.2025

U Vlasenici je izbio požar u zgradi. Na teren su izašli vatrogasci, a za sada nije poznato kako je došlo do požara.



Požar je izbio oko 9 sati kako saznaje InfoBijeljina, kada je planuo jedan stan te se plamen proširio na krov.

# POŽAR
# VLASENICA
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