Miodrag Malić: Svjedok na snimku identifikovao optuženog s fotografijama Karadžića i Mladića

Svjedok Državnog tužilaštva kazao je kako je identifikovao optuženog Miodraga Malića kako izlazi na binu s fotografijama presuđenih ratnih zločinaca.

Nenad Perić, inspektor Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), ispričao je da je postupao po naredbama Državnog tužilaštva u novembru 2022. godine, te da je na “BL” portalu pronašao snimak s tadašnjih protesta u Banjoj Luci.

- Osumnjičeni je izašao za govornicu s fotografijama Radovana Karadžića i Ratka Mladića - kazao je svjedok.

Karadžić i Mladić su osuđeni za genocid i druge zločine u BiH.

Sačinio izvještaj

Kao inspektor, sačinio je izvještaj o radnjama koje je obavio s dvojicom kolega, mlađim inspektorom i krim-tehničarom, te je izvještaje dostavio Državnom tužilaštvu. Dodao je da je uviđaj urađen u prostorijama Regionalnog centra Banja Luka.

Ovaj izvještaj, kao i zapisnik o uviđaju, te snimak na CD-u od 16 sekundi na kojem se vidi optuženi Malić kako izlazi na binu i pokazuje tri prsta, te nosi transparent s fotografijama presuđenih ratnih zločinaca, prikazani su u sudnici, a svjedok je potvrdio svoje potpise na dokumentima.

Pojasnio je da je u julu prošle godine postupao opet po naredbama Tužilaštva i saslušao svjedoka događaja i tada osumnjičenog Malića, o čemu je također sačinio izvještaj.

Suđenje Maliću za izazivanje mržnje zbog veličanja osoba osuđenih za ratne zločine počelo je u maju ove godine. Optužnica tereti Malića da je 2. novembra 2022. na skupu opozicionih stranaka u Banjoj Luci izašao na binu držeći fotografije Mladića i Karadžića, i podignuta tri prsta. Prema optužnici, Malić je bio svjestan da time veliča lica osuđena za ratne zločine, te da izaziva uznemirenost s obzirom na stradanje civila bošnjačke nacionalnosti u ratu i učešće Mladića i Karadžića u tim zločinima.

Svjedok je Odbrani potvrdio da prilikom obavljanja službenih radnji nije utvrđivao impresum portala “BL”, te da je na TV-u bio prenos protesta, koje je on pratio kao građanin.

Obavljeno saslušanje

Na pitanje branioca Milana Petkovića da li su obavili saslušanje po Zakonu o krivičnom postupku, svjedok je pojasnio da su postupali po naredbi Tužilaštva u kojoj je zatraženo da se sasluša Malić, te da su pitali da li je to taj čovjek.

- Saslušan je kući, gdje mu je prezentovano šta mu se stavlja na teret - kazao je svjedok i rekao da saslušanju nije prisustvovao branilac.

Na upit tužiteljice Nives Kanevčev, kazao je da je Malić sam rekao da je bio na bini, ali da se ne može sjetiti njegove reakcije.

Suđenje se nastavlja 22. septembra.