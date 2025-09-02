Novi detalji o drami na Čengić Vili: Pitbull nasrnuo na muškarca i pokušao ga ugristi za vrat

Muškarca je večeras napao pas rase pitbull u sarajevskom naselju Čengić Vila, kako je prvi objavio portal „Avaza“, a povodom tiga je intervenisala je i sarajevska policija.

Prema našim saznanjima, muškarac (op.a. identitet poznat redakciji) je zadobio tjelesne povrede uslijed napada psa zbog čega je otišao na ukazivanje ljekarske pomoći.

Naime, muškarac je izašao vani ispred zgrade sa suprugom i malim psom kako bi se prošetali, potom je pitbull koji je bio bez nadzora pušten s lanca.

Skočio na vlasnika

Skočio je na vlasnika koji je vodio malog psa, u namjeri da priđe psu.

Kako je vlasnik povukao malog psa ka sebi sa tla, kako ga pitbull ne bi dohvatio, pitbull je napao našeg sagovornika, odnosno vlasnika psića.

Upućen u bolnicu

Pitbull je pokušao ugristi muškarca za vrat, a muškarac je braneći se postavio ruku, te je hrvanje sa opasnim psom trajalo oko tri minute.

Nakon toga je došla policija na lice mjesta, a napadnuti muškarac se zaputio ka Hitnoj pomoći. Upućen je u bolnicu, jer ima više ugriza po rukama.