Ispovijest djevojke koja je kao beba ostavljena pored kontenjera: Sreća je kako sam preživjela

Odmah nakon rođenja, ostavljena je u kutiji pored kontenjera ispred jedne škole. Slučajni prolaznik ugledao je promrzlu bebu te pozvao policiju. Naredna tri i po meseca, provela je u bolnici, a njenu biološku majku tražila je policija. Ovo je samo mali dio potresne priče Milice Mršulje, rođene 1994. godine u Gnjilanu.

Ona je sada odlučila otkriti sve detalje ove priče.

- Do današnjeg dana imam nekoliko verzija cijele priče. Još uvijek ne znam kome je vjerovati, svako priča iz svog ugla. Ono što je sigurno, to je da sam rođena u noći između 4. i 5. februara. Tog jutra su, sudeći po jednoj verziji priče, mene pronašli u jednom kontenjeru. Međutim, nakon gostovanja na vašoj televiziji prije dve godine, meni se javio jedan čovjek koji je u to vrijeme radio kao nastavnik tjelesnog odgoja u toj školi. Zapravo tada sam saznala, možda, jedinu validnu istinu - rekla je Mršulja za "Jutro" na TV Prvoj.

Novi detalji potresniji su još više nego što se moglo očekivati.

- Pošto je bila radna subota, došla je spremačica da čisti školu i tada je primijetila ženu koja je dotrčala na obližnje mjesto koje su zvali deponija. Rekla je da je žena nešto bacila i da je pobjegla. Spremačica, koja je to vidjela, uplašila se jer je čopor pasa u tom trenutku bio na tom mjestu. Počela je da zove kolege i naišao je taj nastavnik. Čuli su da beba plače, odnosno ja. Uplašili su se da će psi da me napadnu. Međutim, dok policija nije stigla, svi psi su se pribili uz mene. Oni su me zapravo spasili - ispričala je 31-godišnjakinja.

Bez osude

Milica Mršulja je objasnila kako danas gleda na svoj slučaj.

- Ja ne osuđujem nijednu majku, ni svoju biološku niti bilo koju ženu koja nije spremna za djecu. Ovo je konkretno pokušaj ubojstva. Na bilo koja vrata neko da zazvoni i ostavi dijete, to dijete će biti sigurno. U mom slučaju je bio 5. februar i to je ludačka sreća kako sam preživjela. Znam da mi je pupčana vrpca bila vezana vunenim koncem. Sticajem okolnosti, to sam kasnije saznala. Babica, koja me je tada uzela, sada živi ovdje u Leskovcu. Ona mi je ispričala u kakvom sam stanju stigla i da je to bilo na vrijeme, da su me spasili bez posljedica - otkrila je Mršulja te dodala:

- Mislila sam da mogu da oprostim dok nisam postala majka.