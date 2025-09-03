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KANTONALNI SUD U TUZLI

Emir Selimović se izjasnio da nije kriv: Zadavio golim rukama suprugu Inelu i njihovog maloljetnog sina

Emir Selimović je optužen da je dok su Inela Selimović i njihov maloljetni sin spavali, iskoristio njihovu nemogućnost da se odbrane i rukama im stezao vrat, te je usljed zagušenja nastupila njihova smrt

Emir Selimović: Zadavio suprugu Inelu i njihovog sina. Facebook

S. S.

3.9.2025

Pred Kantonalnim sudom u Tuzli održano je ročište za izjašanjenje o krivnji u predmetu koji se po potvrđenoj optužnici Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona od 04.08.2025. godine, vodi protiv Emira Selimovića, optuženog da je u sticaju počinio dva krivična djela Ubistvo na podmukao način.

Optuženi se izjasnio da nije kriv za krivična djela koja mu se optužnicom stavljaju na teret.

Prema Zakonu o krivičnom postupku FBiH, sudija za prethodno saslušanje će predmet (03 0 K 025535 25 Kps) proslijediti Vijeću Kantonalnog suda u Tuzli radi zakazivanja glavnog pretresa.

Podsjećamo, Selimović je optužen da je 12. februara 2025. godine u ranim jutarnjim satima, u porodičnom stanu u Kalesiji, radnjama detaljno opisanim u optužnici, na podmukao način počinio dva krivična djela Ubistva, supruge i maloljetnog sina.

Emir Selimović je optužen da je dok su Inela Selimović i njihov maloljetni sin spavali, iskoristio njihovu nemogućnost da se odbrane i rukama im stezao vrat, te je usljed zagušenja nastupila njihova smrt.

Selimović je bio u bijegu pet dana, a uhapšen je u Gornjim Mravicama kod Prnjavora. Njemu prijeti zatvorska kazna do 45 godina zatvora.

# KANTONALNI SUD U TUZLI
# EMIR SELIMOVIĆ
# INELA SELIMOVIĆ
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