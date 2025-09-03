Poznat identitet mladića koji je poginuo u nesreći na Tjentištu: Prije sedam godina na identičan način poginuo njegov brat

Tužan je danas dan u Bileći i cijeloj Hercegovini jer je u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Popovog mosta na Tjentištu, na putu Gacko – Foča, nastradao 28-gošnji mladić Božidar Nosović iz Bileće, koji je upravljao kamionom koji se nažalost oko 11 časova pod teretom prevrnuo u oštroj krivini, piše Srpskainfo.

Nesretni Rajko vjerovatno je izgubio kontrolu nad vozilom, a istraga i uviđaj će otkriti razlog šta je dovelo do prevrtanja, piše na svom blogu Nebojša Vukanović.

– Da tuga bude veća, prije sedam godina u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Korita na putu Trebinje – Bileća, pred novu 2019. godinu nastradao je njegov rođeni brat Rajko Nosović. Braća su kao djeca ostali bez majke, pokojni Božidar nije skidao crninu od pogibije svog brata, a sada je i on nastradao na isti način. Njihov tužni otac Milorad ostao je sam. Tragična sudbina zadesila je porodicu Nosović i ne postoje riječi kojim bi se opisala tuga i užasna nesreća- piše Vukanović.

Dodaje kako je javnost već zaboravila na tragediju i mladu doktoricu sarajevske hitne pomoći Aidu Softić, koja je nastradala u Miljevini kod Foče prije mjesec dana u odronu kamena, koji je pao na vozilo kojim je upravljao njen otac, kao i mladog motoriste iz Trebinja koji je prošlog mjeseca nastradao na Tjentištu, gotovo na istom mjestu.

- Na crnoj tački kod bivšeg Motela Vidikovac, na putu Bileća – Trebinje i raskrsnici za selo Miriloviće, koja je odnijela više desetina života, u avgustu su nastradale dvije djevojke, mlade studentkinje iz Srbije koje su pošle na more. Crni niz saobraćajnih nesreća i tragedija se ne zaustavlja, mladi životi se gase, a uzrok je najčešće nebezbjedan i loš put, klizav kolovoz, odroni. Postavlja se pitanje koliko još tragedija treba da se dogodi i pogine mladih ljudi da bi neko u Putevima i Vladi Srpske rekao dosta je, prekinuo ignorisanje velikog problema, koji traje decenijama, maćehinski odnos prema nama, te napokon obezbjedio sredstva da se užasni putevi saniraju i napokon koliko-toliko poboljša bezbjednost na putevima u Hercegovini i Istočnom dijelu Republike Srpske!?

O novoj tragediji i problemu govorio sam u na Posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, pitajući novog mandatara Savu Minića da li će nastaviti po starom, kao što je sastvii Vladu bez Hercegovaca, i da li se mora podići ustanak i masovne blokade da bi se nešto riješilo - pita Vukanović.