Određen pritvor maloljetniku (15) koji je pokušao ubiti 17-godišnjaka: Izbo ga nožem u abdomen

Općinski sud u Tuzli je prihvatio prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru pritvora u trajanju od jednog mjeseca za maloljetnika, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo pokušaj ubistva, a vezano za događaj od 1. septembra u dvorištu jedne osnovne škole u Tuzli, kada je maloljetno lice nožem u predjelu stomaka nanijelo teške tjelesne povrede opasne po život drugom maloljetniku.

Sud je ocijenio da su u konkretnom slučaju ispunjeni opći i posebni uslovi za određivanje pritvora maloljetnom licu, saopćeno je.

Podsjećamo, tokom incidenta osumnjičeno maloljetno lice je nožem u predjelu stomaka nanijelo teške tjelesne povrede opasne po život drugom maloljetniku.