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UŽAS U TUZLI

Određen pritvor maloljetniku (15) koji je pokušao ubiti 17-godišnjaka: Izbo ga nožem u abdomen

Sud je ocijenio da su u konkretnom slučaju ispunjeni opći i posebni uslovi za određivanje pritvora maloljetnom licu, saopćeno je

Izboden maloljetnik u Tuzli. A. Bešić / Avaz

A. O.

3.9.2025

Općinski sud u Tuzli je prihvatio prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru pritvora u trajanju od  jednog mjeseca za maloljetnika, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo pokušaj ubistva, a vezano za događaj od 1. septembra u dvorištu jedne osnovne škole u Tuzli, kada je maloljetno lice nožem u predjelu stomaka nanijelo teške tjelesne povrede opasne po život drugom maloljetniku.

Sud je ocijenio da su u konkretnom slučaju ispunjeni opći i posebni uslovi za određivanje pritvora maloljetnom licu, saopćeno je.

Podsjećamo,  tokom incidenta osumnjičeno maloljetno lice je nožem u predjelu stomaka nanijelo teške tjelesne povrede opasne po život drugom maloljetniku. 

Povrijeđeni je nakon toga hospitaliziran u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli.

# OPĆINSKI SUD U TUZLI
# MALOLJETNIK
# TUZLA
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