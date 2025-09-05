Dobojska policija izvršila pretres stana i oduzela spid i marihuanu

Policijski službenici Policijske uprave Doboj jučer su na osnovu naredbe Osnovnog suda u Doboju izvršili pretres stana koji koristi D. O. iz Doboja.

Osim njega, u stanu je zatečen i D. P., koji je također pretresen.

Iz Policijske uprave su saopćili da su prilikom navedenog pretresa oduzeli tri vrećice spida, ukupne težine 91,2 grama.

Zatim su oduzeta četiri paketića marihuane, ukupne težine 7,1 gram, digitalna vaga za precizno mjerenje, određena količina novca u raznim apoenima, dva mobilna telefona i drugi predmeti koji će se koristiti kao dokazi u krivičnom postupku.

Nakon dokumentovanja predmeta, protiv D. O. iz Doboja bit će dostavljen izvještaj o izvršenim krivičnim djelima "Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga" i "Omogućavanje uživanja opojnih droga".