Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

VELIKO PRIZNANJE

Bosanska naučnica dr. Samra Turajlić dobila prestižnu Pezcoller nagradu za istraživanja raka

Ova nagrada ne slavi samo njene izvanredne doprinose u razumijevanju tumorske biologije i razvoju budućih terapija, nego i položaj naših naučnika na svjetskoj sceni

Velika nagrada. Facebook

S. S.

10.12.2025

Doktor Edhem Čustović iz Tuzle, koji živi u Melburnu i redovno ističe uspjehe bh. državljana širom svijeta, objavio je na društvenim mrežama da je prof. Samra Turajlić osvojila prestižnu Pezcoller nagradu za istraživanje raka.

- S ponosom objavljujemo da je prof. Samra Turajlić osvojila prestižnu 2026 Pezcoller Foundation–Evropsko udruženje za istraživanje raka, nagrada za translacijskog istraživača raka, jedno od najznačajnijih evropskih priznanja u oblasti istraživanja raka. Ova nagrada ne slavi samo njene izvanredne doprinose u razumijevanju tumorske biologije i razvoju budućih terapija, nego i položaj naših naučnika na svjetskoj sceni.  Čestitamo profesorici Turajlić na ovom izuzetnom dostignuću, ovo je veliki dan za Bosnu i Hercegovinu, za nauku i za sve koji se bore protiv raka - rekao je Čustović.

Inače, Turajlić je direktorica Instituta za istraživanje raka u Velikoj Britaniji i predvodi tim od više od 700 ljudi.

# SAMRA TURAJLIĆ
# PEZCOLLER NAGRADA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.