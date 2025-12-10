Bosanska naučnica dr. Samra Turajlić dobila prestižnu Pezcoller nagradu za istraživanja raka

Doktor Edhem Čustović iz Tuzle, koji živi u Melburnu i redovno ističe uspjehe bh. državljana širom svijeta, objavio je na društvenim mrežama da je prof. Samra Turajlić osvojila prestižnu Pezcoller nagradu za istraživanje raka.

- S ponosom objavljujemo da je prof. Samra Turajlić osvojila prestižnu 2026 Pezcoller Foundation–Evropsko udruženje za istraživanje raka, nagrada za translacijskog istraživača raka, jedno od najznačajnijih evropskih priznanja u oblasti istraživanja raka. Ova nagrada ne slavi samo njene izvanredne doprinose u razumijevanju tumorske biologije i razvoju budućih terapija, nego i položaj naših naučnika na svjetskoj sceni. Čestitamo profesorici Turajlić na ovom izuzetnom dostignuću, ovo je veliki dan za Bosnu i Hercegovinu, za nauku i za sve koji se bore protiv raka - rekao je Čustović.

Inače, Turajlić je direktorica Instituta za istraživanje raka u Velikoj Britaniji i predvodi tim od više od 700 ljudi.