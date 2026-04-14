Sanjin Jakić izabran za predsjednika Consilium Bosniacum u Austriji

U Beču je održana izborna skupština Saveza bh. udruženja Consilium Bosniacum, na kojoj je izabrano novo rukovodstvo, te predstavljeni rezultati rada u proteklom periodu. Pored ostalog, istaknuta je uspješno realizirana inicijativa za izgradnju spomenika "Cvijet Srebrenice" u Beču, kao projekta od izuzetnog značaja za afirmaciju kulture sjećanja i trajno sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici.

Za novog predsjednika Saveza izabran je Sanjin Jakić, dok je dosadašnji predsjednik Damir Saračević, zbog izuzetnog doprinosa u osnivanju i razvoju Saveza proglašen prvim počasnim predsjednikom Consilium Bosniacuma. Mima Ličina-Ugljanin, Zehra Sarah Tantula, Admir Mehmedović i Hurem Avdić izabrani su za potpredsjednike Upravnog odbora, čiji su članovi i Vekas Murselović, Anita Zečić, Zahid Radmilović i Elvis Mujević. Prošireni odbor čine Adis Tvrtković, Adnan Meheljić, Aid Kovačević, Ajdin Bajrektarević, Ajdin Karajko, Albin Alić, Amar Kozlica, Amila Cvolić, Amra Bešić, Anesa Bećirović, Azra Merdžan, Damir Jaranović, Damir Saračević, Dževad Majdančić, Edib Omerović, Eldin Bajrić, Emil Lagumdžić, Ernada Sakinović, Ervin Hukarević, Esma Diman, Fahra Kothbauer-Bundavica, Isa Borozan, Kabir Sokullu, Kemal Bogaljević, Mensur Imširović, Merima Aljičković-Rovčanin, Merima B. Vrević, Mithat Mujović, Mustafa Selimspahić, Nihat Gegić, Nisveta Aldžić. Ramiz Džiho, Ramiz Ručić, Ramzija Kanurić-Oraščanin, Rasiha Bulaja, Rizah Mehmedović, Rusmir Hadžibećirović i Sanela Vejsilović.

Sjednici su prisustvovali ministar savjetnik u Ambasadi BiH u Austriji, Šaban Forić i novinar, publicista i autor dokumentarnih filmova, Avdo Huseinović.