Iftar za bh. dijasporu u Austriji: Prisustvovalo više od 80 gostiju iz privrednog, kulturnog i političkog života

U Beču je večeras organiziran iftar za uspješne bosanskohercegovačke privrednike, kojem je prisustvovalo više od 80 gostiju iz privrednog, kulturnog i političkog života, porijeklom iz Bosne i Hercegovine, a koji žive i rade u Austriji.

Umrežavanje dijaspore

Događaj je upriličen u restoranu “Galaxie” s ciljem umrežavanja dijaspore s matičnom domovinom, razvijanja poslovne saradnje, realizacije novih projekata, te obostrane podrške u privrednom i društvenom životu.

Među gostima su bili predstavnici Islamske zajednice Bošnjaka Austrije, bh. udruženja, čelni ljudi sandžačke zajednice u Austriji, kao i profesionalci iz različitih oblasti – advokati, inženjeri, ljekari, estradni umjetnici i uspješni biznismeni.

Na iftaru su, između ostalih, prisustvovali Sevlid Hurtić, ministar za ljudska prava i izbjeglice u Vijeću ministara BiH, Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog Kantona, Šaban Forić, zamjenik ambasadora BiH u Austriji, Davul Ljuhar, počasni konzul BiH u Beču, Damir Saračević, predsjednik Consilium Bosniacuma, poznata umjetnica Elvira Rahić, austrijski političar bh. porijekla Admir Mehmedović, dr. Mustafa Gobeljić, Tarik Altumbabić, počasni konzul BiH u Češkoj Republici, generalni direktor Adriatic Group Amir Bekić...

Velika čast

Organizator iftara bio je Hurem Avdić, vlasnik “ViennaLink Business Agency”, uz podršku prijatelja iz firmi “Team23 Steuerberatung”, “StorsenDigital CZ”, “AFC Betreuung ” i “InoxTerm”.

– Velika mi je čast što su se i ove godine našem iftarskom druženju odazvali brojni privrednici te predstavnici različitih oblasti poslovnog, kulturnog i društvenog života. Ovo je već četvrti iftar koji organizujemo u Beču, a posebno me raduje što iz godine u godinu okupljamo sve veći broj zvanica – kazao je Hurem Avdić.

Kako je istakao, cilj ovog okupljanja u mjesecu ramazanu je susresti se na dva nivoa, duhovnom i profesionalnom.

- S jedne strane, želimo njegovati vrijednosti ramazana i zajedništva, a s druge strane pružiti prostor poduzetnicima da se sretnu, povežu i razmijene ideje. Iako živimo u Austriji, svoju vjeru, tradiciju i vezu s domovinom nosimo duboko u srcu. Potencijali naše zajednice u svijetu biznisa su veliki i vjerujem da ih samo zajedno možemo iskoristiti na najbolji način – podcrtao je Avdić.