Državljanin BiH u Beču vozio kamion s 2,0 promila alkohola: Policija ga isključila iz saobraćaja

Zahvaljujući brzoj intervenciji bečke policije u okrugu Favoriten, iz saobraćaja je isključen državljanin Bosne i Hercegovine koji je upravljao kamionom, nakon što je alkotestiranjem utvrđeno da u krvi ima 2,0 promila alkohola.

Prema navodima austrijskih medija, policijski službenici iz komande Favoriten jučer poslijepodne su u ulici Raksštrase (Raxstraße) primijetili vozača kamiona kako nepravilno skreće teretnim vozilom na cestu s pravom prvenstva prolaza. Potom je izvršena kontrola vozača i vozila, kada je ustanovljeno da muškarac nema važeću vozačku dozvolu te da je bio pod utjecajem alkohola.

Kod 44-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine obavljen je preliminarni alkotest koji je pokazao vrijednost od čak 2,0 promila.

Također je utvrđeno da kamion posjeduje više ozbiljnih tehničkih nedostataka. Zbog neposredne opasnosti, registarske tablice su privremeno oduzete, saopćila je danas pokrajinska policijska direkcija.