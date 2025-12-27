Djevojka iz BiH uhvaćena u uličnoj utrci u Beču: Oduzete vozačke i njoj i drugom trkaču

Policija u Beču jučer je imala pune ruke posla, jer je na ulicama austrijske prijestonice zabilježeno nekoliko nelegalnih uličnih utrka u kojima su učestvovali mlađi vozači.

Među zaustavljenima bila je i 22-godišnja djevojka iz Bosne i Hercegovine, koju su policijski službenici oko tri sata iza ponoći zaustavili na Ulici Mariahilfer Gürtel. Ona je upravljala automobilom Audi A4 i utrkivala se s 24-godišnjim državljaninom Bugarske. Policija je djevojci izmjerila brzinu od 95 kilometara na sat, dok je bugarski državljanin vozio 93 kilometra na sat. Njena “pobjeda” nije imala uticaja na kaznu: oboma su oduzete vozačke dozvole.

Bugarski državljanin bio je i ranije poznat policiji. Još 22. decembra primijećen je zbog rizične vožnje, protiv njega je podneseno više prijava, a ranije mu je oduzeta i registarska tablica s drugog vozila. Prema navodima policije, ponašao se agresivno i nije pokazivao spremnost na saradnju.

Samo pola sata kasnije policajci su novu uličnu utrku zabilježili na Ulici Neubaugürtel. Sedamnaestogodišnjak nepoznatog državljanstva vozio je brzinom od 95 kilometara na sat, dok je njegov osamnaestogodišnji „protivnik“ u vozilu BMW (BMW) dostigao čak 113 kilometara na sat. Obojici su oduzete probne vozačke dozvole, a starijem učesniku i vozilo.