Bečka Opća bolnica među 20 najboljih bolnica na svijetu

Bečka Opća bolnica AKH Wien i univerzitetske klinike u saradnji s Medicinskim univerzitetom u Beču zauzele su 20. mjesto na listi "World’s Best Hospitals 2026". Time su napredovale za sedam mjesta u odnosu na prošlu godinu i ostvarile najbolji plasman od 2019. godine.

Prestižnu listu objavljuje američki magazin Newsweek u saradnji s kompanijom Statista, a obuhvata 250 najboljih bolnica svijeta. Prošle godine AKH Wien bio je na 27. mjestu, dok se sada svrstao u sam vrh međunarodne medicinske scene. Na prva tri mjesta našle su se Mayo Clinic u SAD-u, Toronto General Hospital u Kanadi i Cleveland Clinic u SAD-u, dok je najbolje rangirana bolnica u Evropi Karolinska Universitetssjukhuset u Švedskoj.

Rektor Medicinskog univerziteta u Beču, Markus Müller, poručio je da je ovo veliko priznanje za svakodnevni rad ljekara i zaposlenih, dok direktor AKH Wien, Herwig Wetzlinger, ističe da je rezultat potvrda kvaliteta međunarodnog rada bolnice.

AKH Wien i univerzitetske klinike u Beču povezuju zdravstvenu zaštitu, naučnoistraživački rad i obrazovanje. Na 29 univerzitetskih klinika sa gotovo 400 ambulanti, godišnje se hospitalizira oko 65.000 pacijenata, dok ambulante i specijalističke službe bilježe približno 1,2 miliona posjeta. Za kompletnu njegu pacijenata zaduženo je oko 3.000 medicinskih sestara i tehničara, više od 1.000 stručnjaka iz terapijskih i dijagnostičkih oblasti, te mnogi drugi zaposlenici.

AKH Wien je dio zdravstvene mreže grada Beča (Wiener Gesundheitsverbund), što znači da grad i država finansiraju rad bolnice i osiguravaju njeno funkcionisanje kao javne ustanove u okviru gradske mreže javnih bolnica.

Pored AKH Wien, među najboljih 100 bolnica svijeta našle su se i Univerzitetske klinike u Innsbrucku (53. mjesto) te Univerzitetska klinika Kepler u Linzu (91. mjesto). Među 250 najboljih su i Univerzitetska klinika u Salzburgu (125), Redovnička bolnica Elisabethinen u Linzu (160) i bolnica Hanusch u Beču (162).

Rang lista uzima u obzir kvalitet liječenja, mišljenja medicinskog osoblja i iskustva pacijenata. Bolnice također mogu dostaviti podatke o primjeni PROMs sistema, standardiziranih upitnika putem kojih pacijenti ocjenjuju vlastito zdravstveno stanje i kvalitet života - saopćeno je iz Ureda Grada Beča u Sarajevu.