Adil Hadžimehmedović iz Juksekove za "Avaz": Izašli smo iz Irana, u ponedjeljak smo u Istanbulu, a u utorak u Sarajevu

Grupa bh. državljana uspjela je izaći iz Teherana i nakon napornog, višesatnog putovanja danas u popodnevnim satima prešla je granicu s Turskom. Iz malog pograničnog grada Juksekova (Juksekova) Avazu se javio Adil Hadžimehmedović, koji je radio kao voditelj programa SAHAR Balkan programa na bosanskom jeziku Iranske nacionalne radiotelevizije.

- Sinoć smo izašli iz Teherana, cijelu noć smo putovali. Danas, negdje oko 5 popodne, prešli smo granicu. Išli smo malim minibusom do granice, a onda nešto većim od granice do ovog grada. Sad smo u jednom pograničnom gradu. Moramo se sutra prebaciti u drugi grad, u ponedjeljak u Istanbul, a u utorak bismo trebali biti u Sarajevu - kazao nam je Hadžimehmedović.

Sa Adilom smo izgubili kontakt dok je bio u Teheranu, ali pojašnjava da je internet blokiran nakon zbog korištenja interneta i signala mobilne telefonije za upravljanje dronovima koji se koriste u napadima.

Hadžimehmedović kaže da je do sada iz Irana izašlo desetak bh. državljana. Svoju porodicu - suprugu i djecu, evakuirao je prije tri dana.

- Ja sam se vratio u Teheran i onda je krenula ova druga grupa. Prešli smo granicu i stigli u ovaj simpatičan gradić. Sutra nastavljamo dalje, do sljedećeg grada, on je otprilike oko 700 kilometara ili 7 sati od ovog grada. U grupi je i ambasador Nijaz Čardaklija koji je cijelo vrijeme s nama, uz nas, hrabri nas i brine se o nama - ističe Hadžimehmedović.