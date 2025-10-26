Video / Ulovili zvijer od 292 centimetra: "Vukli smo ga više od sat i po"

Nevjerovatan ribarski podvig na jugu Poljske oduševio je ljubitelje sportskog ribolova širom svijeta.

U akumulacijskom jezeru Ribniki (Rybnik), tokom takmičenja u disciplini spininga, ulovljen je som dug čak 292 centimetra – što, prema svemu sudeći, predstavlja novi svjetski rekord, izvještava portal „Sokszinuvidek“ (Sokszínű vidék).

Divovsku ribu uspjeli su izvući Kristof Pira (Krzysztof Pira) i Adrian Gontarc (Adrian Gontarc), članovi ribolovačkog kluba „Akademija Ribolova“ („Akademia Wędkarska“) iz Lublina. Njihov ulov odmah je privukao pažnju ribolovnog svijeta.

- Vukli smo ga više od sat i po. Kada se napokon pojavio na površini, nismo mogli vjerovati šta vidimo – bio je ogroman, s glavom poput čudovišta - ispričao je Pira za portal „sport.pl“.

Službenim mjerenjem potvrđeno je da som ima dužinu od 292 centimetra, čime je oboren dosadašnji svjetski rekord od 285 cm, postavljen 2023. godine u Italiji, na rijeci Po. „Ovo nije samo novi poljski, već i svjetski rekord“, ponosno je izjavio Pira.