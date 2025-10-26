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OBOREN SVJETSKI REKORD

Video / Ulovili zvijer od 292 centimetra: "Vukli smo ga više od sat i po"

Bio je ogroman, s glavom poput čudovišta, ispričao je Pira

Ulovili soma. Facebook / Polska Akademia Wędkarska

A. O.

26.10.2025

Nevjerovatan ribarski podvig na jugu Poljske oduševio je ljubitelje sportskog ribolova širom svijeta. 

U akumulacijskom jezeru Ribniki (Rybnik), tokom takmičenja u disciplini spininga, ulovljen je som dug čak 292 centimetra – što, prema svemu sudeći, predstavlja novi svjetski rekord, izvještava portal „Sokszinuvidek“ (Sokszínű vidék).

Divovsku ribu uspjeli su izvući Kristof Pira (Krzysztof Pira) i Adrian Gontarc (Adrian Gontarc), članovi ribolovačkog kluba „Akademija Ribolova“ („Akademia Wędkarska“) iz Lublina. Njihov ulov odmah je privukao pažnju ribolovnog svijeta.

- Vukli smo ga više od sat i po. Kada se napokon pojavio na površini, nismo mogli vjerovati šta vidimo – bio je ogroman, s glavom poput čudovišta - ispričao je Pira za portal „sport.pl“.

Službenim mjerenjem potvrđeno je da som ima dužinu od 292 centimetra, čime je oboren dosadašnji svjetski rekord od 285 cm, postavljen 2023. godine u Italiji, na rijeci Po. „Ovo nije samo novi poljski, već i svjetski rekord“, ponosno je izjavio Pira.

Nakon što su nadležni potvrdili rezultat, riba je, u skladu s pravilima takmičenja i načelima održivog ribolova, vraćena nazad u jezero.

Jezero Ribniki već godinama nosi reputaciju jednog od najboljih mjesta za ribolov u Evropi. U njemu obitavaju brojne krupne vrste riba, među kojima se posebno ističu somovi i šarani.

Stručnjaci ističu da su za ovako velike primjerke zaslužni specifični uslovi – voda iz jezera koristi se za hlađenje obližnje termoelektrane na ugljen, što je čini stalno toplijom od prosjeka. Takva temperatura, kažu, omogućava brži rast riba.

Ovaj izuzetni ulov donio je svjetsku slavu dvojici ribolovaca i dodatno potvrdio status Ribnika kao jednog od najatraktivnijih ribolovačkih odredišta u Evropi, prenosi „AgroKlub“.

# SOM
# REKORD
# POLJSKA
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