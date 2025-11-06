Ponovo uočeni dronovi: Aerodrom u Hanoveru obustavio letove

U zračnoj luci Hannover privremeno su obustavljeni letovi nakon što je sinoć u blizini aerodroma primijećen dron, potvrdila je policija.

Zračna luka bila je zatvorena od 22:00 do 22:45, nakon što je pilot prijavio da je uočio dron, rekao je glasnogovornik policije za dpa.

Prema prvim informacijama, dron je letio iznad obližnje industrijske zone, a tri aviona su preusmjerena. Ostali su uspjeli sletjeti i poletjeti, ali uz manja kašnjenja.

Jedan od preusmjerenih aviona trebao je stići iz Frankfurta, no preusmjeren je u Hamburg, navodi dpa.

Dronovi su posljednjih dana više puta poremetili zračni promet i u drugim dijelovima Njemačke.

U nedjelju su letovi u zračnoj luci Bremen bili obustavljeni gotovo sat vremena zbog uočenog drona, dok je u petak navečer aerodrom Berlin Brandenburg bio zatvoren otprilike dva sata iz istog razloga.

Dronovi predstavljaju ozbiljan sigurnosni rizik u blizini zračnih luka jer mogu ometati polijetanja i slijetanja aviona.

Njemačka kontrola zračnog saobraćaja zabilježila je ove godine više incidenata s dronovima u zračnim lukama Bremen i Hannover, navodi dpa.