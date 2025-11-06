Tramp poslao poruku Mamdaniju: "On mora pokazati poštovanje prema Vašingtonu"

Predsjednik SAD, Donald Tramp (Trump), izjavio je da je spreman sarađivati s novoizabranim gradonačelnikom Njujorka, Zohranom Mamdanijem, ali je istovremeno naglasio da će Mamdani morati pokazati „puno poštovanje“ prema Vašingtonu ako želi ostvariti uspjeh.

Ove izjave Tramp je dao nakon što je Mamdani predstavio članove svog tranzicijskog tima, nedugo poslije historijskog izbora na kojem je postao prvi muslimanski i južnoazijski gradonačelnik najvećeg grada u Sjedinjenim Državama.

Opasna izjava

Reagujući na Mamdanijeve izjave s izborne noći, u kojima je obećao da će se suprotstaviti Trampu, američki predsjednik ocijenio je te komentare kao "opasnu izjavu".

- On mora pokazati malo poštovanja prema Vašingtonu, jer ako to ne uradi, nema šanse da uspije. I ja želim da on uspije. Želim da grad uspije - dodao je Tramp, brzo pojašnjavajući da želi da Njujork uspije, a ne nužno sam Mamdani.

Ranije u srijedu, Tramp je sugerisao da će njegova administracija pomoći novom gradonačelniku iako ga je nazvao "komunistom“.

- Komunisti, marksisti i globalisti su imali svoju priliku i donijeli su samo katastrofu, a sada da vidimo kako će jedan komunist voditi Njujork. Vidjet ćemo kako će to ispasti - rekao je Tramp na skupu Američkog poslovnog foruma u Miamiju na Floridi.

Tramp je tokom kampanje uoči utorka, dana izbora za gradonačelnika Njujorka, žestoko napadao Mamdanija, nazivajući ga "komunističkim luđakom" i prijeteći da će ukinuti federalno finansiranje gradu ako on pobijedi.

Odbacio etiketu

Mamdani, čiji program uključuje besplatnu univerzalnu brigu o djeci, besplatan javni prevoz autobusima i državne prehrambene prodavnice, odbacio je etiketu komuniste, opisujući sebe kao demokratskog socijalistu.

U svom govoru pobjede, Mamdani je svoj izbor predstavio kao model za to kako pobijediti Trampa, obraćajući se predsjedniku, poznatom po ljubavi prema televiziji, riječima: "Pojačaj ton".

U govoru u kojem je izložio svoje prioritete u srijedu, Mamdani koji bi trebao preuzeti dužnost 1. januara, ponovio je odlučnost da se suprotstavi Trampu, ali i izrazio spremnost na dijalog s njegovom administracijom.

- Neću birati riječi kada je riječ o predsjedniku Trampu. Nastaviću da opisujem njegove postupke onakvima kakvi jesu, ali ću to uvijek činiti ostavljajući otvorena vrata za razgovor - poručio je on.