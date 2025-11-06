Anđelina Džoli ušetala u Ukrajinu, izbio incident

Glumica i humanitarka Anđelina Džoli (Angelina Jolie) iznenada je posjetila Ukrajinu, međutim, posjeta nije pršla bez incidenata.
Naime, prema navodima više izvora, jedan član njenog tima neočekivano je mobiliziran u ukrajinsku vojsku, piše POLITICO.
Zvijezda je putovala u ulozi UNICEF-ove ambasadorice, a posjetila je u utorak grad Herson, na samoj liniji odbrane Ukrajine od ruske invazije.
Bio je to njen drugi dolazak u Ukrajinu od početka ruske invazije 2022. godine, a prethodno je posjetila Lavov.
Visoki ukrajinski dužnosnik rekao je za POLITICO da je jedan član Džoline pratnje imao incident s vojnim regruterima na kontrolnom punktu, ali da vlasti još uvijek pokušavaju utvrditi tačne okolnosti događaja. Isti izvor dodao je da Džoli nije unaprijed obavijestila ukrajinsku vladu o svojoj posjeti te da je u zemlju ušla – pješice.
U međuvremenu, Komandanstvo ukrajinskih kopnenih snaga objavilo je saopćenje u četiri odlomka, navodeći detalje incidenta – uključujući i to da je osoba koja je pozvana u vojsku bila Džolin vozač. No, saopćenje je ubrzo izbrisano, a vojska je za POLITICO izjavila da „ne može ni potvrditi ni demantirati“ šta se tačno dogodilo.
- Informacije koje kruže medijima su iskrivljene, provodi se istraga i utvrđuju se sve okolnosti - poručili su iz vojske. Regionalni ured za vojnu mobilizaciju u Mikolajevu potvrdio je događaj, rekavši da je Džolin vozač vojni rezervista te da mu je naloženo da se javi na vojnu obuku.
Nije poznato je li vozač odmah upućen na obuku ili će se morati odazvati u kasnijem terminu.
Predstavnik Džoli odbio je dati službeni komentar.
Lokalni portal Nikvesti objavio je videozapis glumice u Mikolajevskoj regiji, a društvene mreže u srijedu su preplavila nagađanja o incidentu.