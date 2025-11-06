Anđelina Džoli ušetala u Ukrajinu, izbio incident

Glumica i humanitarka Anđelina Džoli (Angelina Jolie) iznenada je posjetila Ukrajinu, međutim, posjeta nije pršla bez incidenata.

Naime, prema navodima više izvora, jedan član njenog tima neočekivano je mobiliziran u ukrajinsku vojsku, piše POLITICO.

Zvijezda je putovala u ulozi UNICEF-ove ambasadorice, a posjetila je u utorak grad Herson, na samoj liniji odbrane Ukrajine od ruske invazije.

Bio je to njen drugi dolazak u Ukrajinu od početka ruske invazije 2022. godine, a prethodno je posjetila Lavov.

Visoki ukrajinski dužnosnik rekao je za POLITICO da je jedan član Džoline pratnje imao incident s vojnim regruterima na kontrolnom punktu, ali da vlasti još uvijek pokušavaju utvrditi tačne okolnosti događaja. Isti izvor dodao je da Džoli nije unaprijed obavijestila ukrajinsku vladu o svojoj posjeti te da je u zemlju ušla – pješice.