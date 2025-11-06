Zbog zatvaranja Vlade: SAD naredile smanjenje letova na nekim od najprometnijih aerodroma

Američke aviokompanije su u četvrtak pokušavale prilagoditi rasporede i odgovoriti na poplavu upita kupaca nakon što su SAD naredile smanjenje letova na nekim od najprometnijih aerodroma u zemlji, što je najnoviji poremećaj u putovanjima uzrokovan produženim zatvaranjem vlade.

Smanjenje troškova

Ministar saobraćaja Sean Duffy rekao je u srijedu da će narediti velika smanjenja troškova, navodeći kao razlog sigurnosne rizike za kontrolu zračnog prometa zbog zatvaranja vlade.

Zatvaranje, sada najduže u historiji SAD-a, prisililo je oko 13.000 kontrolora leta i 50.000 sigurnosnih inspektora da rade bez plate.

Nedostatak osoblja već je uzrokovao desetine hiljada kašnjenja letova širom zemlje, a aviokompanije procjenjuju da je pogođeno najmanje 3,2 miliona putnika.

Promjenjiva situacija

Izvori iz industrije rekli su za Reuters da će prvi krug smanjenja, smanjenjem oko 4% planiranih letova, stupiti na snagu već u petak. Smanjenja će se povećati na 5% u subotu, 6% u nedjelju, a do sljedeće sedmice će dostići čak 10% ako se zatvaranje nastavi.

- Ovo je promjenjiva situacija, ali vjerujemo da je utjecaj lakše upravljati nego što naslovi impliciraju... - rekao je Tom Fitzgerald iz TD Cowena, dodajući da vrijeme završetka zatvaranja ostaje ključni faktor.

Većina dionica aviokompanija blago je pala u predtržišnom trgovanju, iako je Frontier Group dobio 1% nakon optimistične prognoze profita u srijedu.