Urušila se kula u Južnoj Koreji: Ima mrtvih

U Južnoj Koreji, gradu Ulsanu, srušila se 60-metarska kula u napuštenoj termoelektrani tokom radova. Jedan radnik je poginuo, a prema nezvaničnim informacijama, još četiri radnika se smatraju mrtvima.

Dvije osobe se i dalje vode kao nestale, saopćili su u petak lokalni vatrogasci.

U trenutku urušavanja kule na lokaciji je bilo devet radnika. Spasioci su ubrzo po dolasku uspjeli izvući dvije osobe ispod srušenih konstrukcija, dok je treći radnik, koji je izvučen nešto kasnije, u petak ujutro preminuo u bolnici.

Brojni spasioci

Tijela još četvorice radnika pronađena su nekoliko sati poslije. Samo je jedan od njih prebačen u bolnicu, ali su u vatrogasnoj službi Ulsana naveli da se sva četvorica smatraju mrtvima.

Potraga je u petak ujutro bila privremeno obustavljena zbog straha da bi nestabilne ruševine mogle dodatno ugroziti timove. Nakon pronalaska još radnika, operacija je ponovo pokrenuta.

Na teren je upućeno više od 340 spasilaca, zajedno s potražnim psima, termokamerama i drugom opremom za detekciju, kako bi učestvovali u potrazi i spašavanju.

- Mjesto na kojem se izvode spasilačke operacije prekriveno je velikim količinama azbesta i staklenih vlakana... prostor je izuzetno skučen i spasioci moraju ručno uklanjati ruševine kako bi nastavili s operacijama - saopćio je jedan od zvaničnika na brifingu.

Već bila oslabljena

Nakon objave vijesti o tragediji, južnokorejski predsjednik I Če-mjong naredio je svim nadležnim službama da angažuju raspoloživi kadar i opremu za spasilačke radove, uz osiguranje maksimalne sigurnosti ljudi na terenu.

Termoelektrana je ugašena 2021. godine nakon 40 godina rada. Zvaničnici su naveli da je kotlovska kula, jedna od tri, već bila oslabljena jer se pripremala za rušenje eksplozivom.