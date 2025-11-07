Strahote u Sudanu: Masovne grobnice iskopane u blizini džamije i bivše bolnice

Istraživači navode da snimci ukazuju na ponovljeno kopanje i ponovno zatrpavanje velikih parcela zemlje, što je u skladu s praksom masovnih ukopa

Satelitski snimci grada El Fašer. Platforma X

M. Až.

7.11.2025

Novi satelitski snimci, objavljeni ove sedmice, pokazuju da se u sudanskoj regiji Darfur odvijaju masovni ukopi nakon što su paravojne snage za brzu podršku (RSF) zauzele grad El-Fašer.

Analitičari navode da dokazi ukazuju na to da su masovne grobnice iskopane u blizini džamije i bivše bolnice za djecu, a obje lokacije povezane su s izvještajima o ubistvima tokom napada RSF-a.

Slike koje je snimila satelitska firma Vantor sa sjedištem u Koloradu, a koje je pregledao Laboratorij za humanitarna istraživanja Yalea, prikazuju rovove koji se kopaju, a kasnije prekrivaju na dvije različite lokacije u El-Fasheru.

Jedna lokacija nalazi se pored džamije sjeverno od saudijske bolnice, gdje je prijavljeno da je ubijeno skoro 460 ljudi.

Druga se nalazi uz bivšu dječiju bolnicu koja je navodno pretvorena u pritvorski centar RSF-a.

Istraživači navode da snimci ukazuju na ponovljeno kopanje i ponovno zatrpavanje velikih parcela zemlje, što je u skladu s praksom masovnih ukopa. Međutim, upozoravaju da satelitska analiza ne može precizno utvrditi broj sahranjenih tijela.

Ranije slike otkrile su bijele predmete i vidljive mrlje krvi u blizini istih bolničkih kompleksa, koje je laboratorija Yale identificirala kao vjerovatne ljudske ostatke.

Agencija Associated Press (AP), koja je pregledala dodatne snimke Planet Labsa, potvrdila je promjene boje tla na dva sumnjiva grobna mjesta.

Svjedočenja preživjelih opisuju kako su borci RSF-a pogubili civile i medicinsko osoblje.

Rat između sudanskih oružanih snaga i RSF-a bjesni od aprila 2023. godine, odnio je više od 40.000 života i raselio milione ljudi.

