Strahote u Sudanu: Masovne grobnice iskopane u blizini džamije i bivše bolnice

Novi satelitski snimci, objavljeni ove sedmice, pokazuju da se u sudanskoj regiji Darfur odvijaju masovni ukopi nakon što su paravojne snage za brzu podršku (RSF) zauzele grad El-Fašer.

Analitičari navode da dokazi ukazuju na to da su masovne grobnice iskopane u blizini džamije i bivše bolnice za djecu, a obje lokacije povezane su s izvještajima o ubistvima tokom napada RSF-a.

Slike koje je snimila satelitska firma Vantor sa sjedištem u Koloradu, a koje je pregledao Laboratorij za humanitarna istraživanja Yalea, prikazuju rovove koji se kopaju, a kasnije prekrivaju na dvije različite lokacije u El-Fasheru.

Jedna lokacija nalazi se pored džamije sjeverno od saudijske bolnice, gdje je prijavljeno da je ubijeno skoro 460 ljudi.

Druga se nalazi uz bivšu dječiju bolnicu koja je navodno pretvorena u pritvorski centar RSF-a.