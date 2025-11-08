Zlatna WC šolja od 100 kilograma ide na aukciju, očekuje se da će se prodati za 10 miliona dolara

Na aukciji kuće Sotebis (Sotheby’s) u Njujorku (New York) 18. novembra naći će se zlatna WC šolja, umjetničko djelo italijanskog autora Mauricija Katelana (Maurizio Cattelan) pod nazivom „Amerika (America)”, za koje se očekuje da bi moglo dostići cijenu i do 10 miliona dolara.

Ova potpuno funkcionalna WC šolja, izrađena od 18-karatnog čistog zlata i teška oko 100 kilograma, jedno je od najpoznatijih Katelanovih satiričnih i provokativnih djela. Autor je u svijetu umjetnosti naročito poznat po radu „Komediant (Comedian)” – banani zalijepljenoj ljepljivom trakom za zid, koja je na aukciji prodata za 6,2 miliona dolara.

U Sotebisu očekuju da će zlatna WC šoljana predstojećoj aukciji nadmašiti tu cijenu. Početna vrijednost iznosi približno 10 miliona dolara, ali će tačan iznos biti prilagođen trenutnoj cijeni zlata na dan licitacije. Prema novinarki Keli Krou (Kelly Crow) iz lista Wall Street Journal, konačna cijena bi mogla premašiti očekivanja.

Katelan je objasnio da je ovo djelo stvorio s namjerom da skupi predmet umjetnosti postavi u prostor koji to najmanje očekujemo.

- Na kraju krajeva, svi smo jednaki. A toga se sjetimo upravo na mjestu koje je najmanje plemenito, ali i najpotrebnije - rekao je on za Wall Street Journal.

Zlatna WC šolja, kao svojevrsna satira luksuza i moći, propituje granice onoga što smatramo vrijednim i svetim. Napravljena je 2016. godine, a već naredne godine prodata je privatnom kolekcionaru.

Druga verzija istog djela, također nazvana Amerika, ima još poznatiju historiju. Izrađena od čistog zlata, 2016. godine bila je postavljena u njujorškom muzeju Solomon R. Gugenhajm (Solomon R. Guggenheim), gdje ju je više od 100.000 posjetilaca imalo priliku koristiti. Kritičari su tada djelo uporedili s kultnim radom Marsela Dišana (Marcel Duchamp) iz 1917. godine – „Fontanom (Fountain)”, porculanskim pisoarom koji je promijenio poimanje savremene umjetnosti.