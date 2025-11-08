STRAVIČNA TRAGEDIJA

U požaru u skladištu parfema poginulo šest osoba

Anadolija

8.11.2025

U požaru koji je u subotu izbio u skladištu parfema u okrugu Dilovasi u sjeverozapadnoj turskoj provinciji Kocaeli poginulo je šest osoba, rekao je guverner provincije.

Guverner Kocaelija, Ilhami Aktas, izjavio je za Anadoliju da je požar ugašen.

Pokrajinski guvernorat je u saopštenju naveo da je jedna osoba povrijeđena u požaru. Dodaje se da se ulažu napori da se požar u skladištu ohladi nakon što je ugašen.

Aktas je izrazio saučešće porodicama poginulih u požaru.

U međuvremenu, razlozi izbijanja požara ostaju nepoznati. Međutim, istraga je započela kako bi se utvrdio uzrok.

