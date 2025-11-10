Tramp izviždan na NFL utakmici dok je držao govor

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp (Trump), upisao se u historiju kao prvi američki predsjednik u posljednjih 50 godina koji je prisustvovao NFL utakmici između Washington Commandersa i Detroit Lionsa — no čini se da taj događaj neće pamtiti po dobrom.
Uprkos showu koji je priredio tokom trajanja utakmice nadlijetanjem iznad terena predsjedničkim avionom Air Force One, Tramp se na stadionu suočio sa žestokim zvižducima i to u trenutku kada je držao govor.
Na stadionu Commanders' Northwest čuli su se zvižduci velikog dijela navijača, kao i raštrkani uzvici navijanja kada se Tramp pojavio na ekranima krajem prvog poluvremena - i ponovo kada je predsjednika predstavio spiker na poluvremenu.
Područje Washingtona DC ima snažnu demokratsku podršku, dok su Trampova smanjenja vladinih budžeta utjecala na mnoge radnike u blizini stadiona Commanders'. Ovo nije bio prvi put da je Tramp naišao na neprijateljski doček od strane sportske publike u Washingtonu: dočekan je uzvicima "zatvorite ga" na domaćem stadionu Washington Nationalsa 2019. godine.
Ismijavanje i zviždanje se nastavilo dok je Tramp čitao zakletvu koju su pripadnici vojske trebali izgovoriti kao dio ceremonije na terenu tokom pauze u igri.
Među onima koji su gledali utakmicu s Trampom bio je i ministar rata Pit Hegset (Pete Hegseth), zajedno sa šeficom kabineta Bijele kuće Suzi Vajls (Susie Wiles), ministricom obrazovanja Lindom Mekmehon (McMahon) i republikanskim senatorom Steveom Dainesom iz Montane.
Tokom njegovog prvog predsjedničkog mandata došlo je do napetosti između Trampa i rukovodstva NFL-a, kada se protivio igračima koji kleče tokom himne u znak protesta protiv socijalne ili rasne nepravde. Putem društvenih mreža i drugih javnih komentara, Tramp je insistirao da igrači trebaju ustati tokom himne i pozvao vlasnike timova da otpuste svakoga ko kleči tokom utakmice.