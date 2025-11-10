Tramp izviždan na NFL utakmici dok je držao govor

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp (Trump), upisao se u historiju kao prvi američki predsjednik u posljednjih 50 godina koji je prisustvovao NFL utakmici između Washington Commandersa i Detroit Lionsa — no čini se da taj događaj neće pamtiti po dobrom. Uprkos showu koji je priredio tokom trajanja utakmice nadlijetanjem iznad terena predsjedničkim avionom Air Force One, Tramp se na stadionu suočio sa žestokim zvižducima i to u trenutku kada je držao govor.

Na stadionu Commanders' Northwest čuli su se zvižduci velikog dijela navijača, kao i raštrkani uzvici navijanja kada se Tramp pojavio na ekranima krajem prvog poluvremena - i ponovo kada je predsjednika predstavio spiker na poluvremenu. Područje Washingtona DC ima snažnu demokratsku podršku, dok su Trampova smanjenja vladinih budžeta utjecala na mnoge radnike u blizini stadiona Commanders'. Ovo nije bio prvi put da je Tramp naišao na neprijateljski doček od strane sportske publike u Washingtonu: dočekan je uzvicima "zatvorite ga" na domaćem stadionu Washington Nationalsa 2019. godine.