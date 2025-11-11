MANJAK PODRŠKE

UN upozorava da se milioni izbjeglica suočavaju s ledenom zimom

Humanitarni budžeti su napregnuti do tačke pucanja, kazali su iz UNHCR

Teška situacija za izbjeglice. Al jazeera

FENA

11.11.2025

Milioni izbjeglica i raseljenih osoba širom svijeta pripremaju se za hladnu zimu uz daleko manje pomoći nego prethodnih godina, saopštila je u utorak Agencija UN-a za izbjeglice (UNHCR).

Dominik Hajd (Dominique Hyde) iz UNHCR-a izjavila je da će, zbog naglog smanjenja pomoći iz Njemačke, Sjedinjenih Američkih Država i mnogih drugih zemalja, njihova podrška izbjeglicama ove zime biti "mnogo manja ove godine".

- Humanitarni budžeti su napregnuti do tačke pucanja, a zimska podrška koju nudimo bit će mnogo manja ove godine - rekla je Hajd.

- Porodice će morati izdržati niske temperature bez stvari koje mnogi od nas uzimaju zdravo za gotovo: odgovarajućeg krova, izolacije, grijanja, deka, tople odjeće ili lijekova - kazala je ona.

UNHCR želi prikupiti sredstva od privatnih donatora kako bi kompenzirao neka smanjenja vladine podrške. Pokrenuo je apel za donacije s ciljem od najmanje 35 miliona dolara.

Novac će biti iskorišten za popravak bombardiranih kuća i izolaciju drugih, saopštila je agencija UN-a. Porodice će dobiti deke i novac za lijekove i tople obroke.

# IZBJEGLICE
# UNHCR
# UN
# ZIMA
