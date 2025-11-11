Malezija i Tajland nastavljaju potragu za nestalim Rohinjama nakon smrtonosnog potonuća broda

Malezijske i tajlandske vlasti su u utorak nastavile potragu za desetinama osoba nestalih na moru, nekoliko dana nakon što je brod koji je prevozio pripadnike progonjene muslimanske manjine Rohindžija u Mjanmaru potonuo u blizini granice između dvije zemlje, pri čemu je poginulo najmanje 21 lice.

Trinaest preživjelih je spašeno u malezijskim vodama od subote, dok je 12 pronađeno mrtvih, uključujući dvoje djece, saopštila je malezijska pomorska agencija novinarima u ponedjeljak.

Romli Mustafa, regionalni direktor agencije, rekao je da su njegove kolege u Tajlandu pronašle devet tijela, iako je zvaničnik tajlandske policije u provinciji Satun rekao za Reuters da je pronađeno samo šest.

Romli je rekao da će malezijske vlasti nastaviti operacije potrage do subote, dok je tajlandski spasilac u utorak rekao da će timovi za potragu proširiti svoju pokrivenost oko Koh Tarutaoa, gdje je pronađena većina tijela.

Godinama se mnogi Rohinje ukrcavaju u klimave drvene čamce pokušavajući doći do susjednih zemalja, uključujući Maleziju i Indoneziju s muslimanskom većinom, kao i Tajland, bježeći od progona u Mjanmaru ili prenatrpanih izbjegličkih kampova u Bangladešu.