NJEMAČKO - POLJSKI DRŽAVLJANIN

U Njemačkoj uhapšen čovjek koji je pozivao na ubistva političara i zvaničnika

Također je navodno pozivao na donacije u kriptovalutama

Njemačka policija uhapsila muškarca. Fena

FENA

11.11.2025

Muškarac optužen za pozivanje na napade na njemačke političare i zvaničnike, traženje donacija u kriptovalutama koje bi se koristile kao nagrada za njihova ubistva i objavljivanje uputa o izradi eksploziva uhapšen je, saopćili su tužioci u utorak.

Osumnjičenik, njemačko-poljski državljanin, identificiran samo kao Martin S. u skladu s njemačkim pravilima o privatnosti, uhapšen je u ponedjeljak navečer u Dortmundu, naveli su savezni tužioci u saopćenju. Sumnjiči se za finansiranje terorizma, davanje uputa o izvršenju teškog čina nasilja i opasno širenje ličnih podataka.

Tužioci tvrde da je muškarac pozivao na napade na političare, zvaničnike i druge ličnosti u njemačkom javnom životu na darknetu najmanje od juna. Optužen je za anonimno vođenje platforme na kojoj je objavljivao popise imena, samoproglašene smrtne kazne i upute za izradu eksploziva.

Također je navodno pozivao na donacije u kriptovalutama koje su trebale biti ponuđene kao nagrada za ubistvo, prenosi Reuters. Platforma je sadržavala osjetljive lične podatke o potencijalnim žrtvama, saopćili su tužioci. Nisu identificirali nijednu osobu s popisa niti su naveli koji su podaci otkriveni.

Savezni tužiocii odgovorni su za značajne slučajeve povezane s ekstremizmom i nacionalnom sigurnošću u Njemačkoj, prenosi AP.

# NJEMAČKA
# POLJSKA
