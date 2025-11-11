Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POKRAJINA SIČUAN

U Kini se srušio nedavno otvoreni veliki most

Za sada nema izvještaja o žrtvama

Kina: Srušio se nedavno otvoreni most. Platforma X

M. Až.

11.11.2025

Dio nedavno otvorenog mosta urušio se u jugozapadnoj kineskoj pokrajini Sičuan, na autocesti koja povezuje unutrašnjost Kine s Tibetom, saopćile su lokalne vlasti. Za sada nema izvještaja o žrtvama.

Policija u gradu Maerkang zatvorila je u ponedjeljak poslijepodne 758 metara dug most Hongqi za saobraćaj, nakon što su se na prilaznim cestama i obroncima planine pojavile pukotine i primijećeno pomicanje terena, objavile su lokalne vlasti.

Prilazni dio mosta i temelji ceste urušili su se u utorak poslijepodne, što je izazvalo klizište, dodaje se u izvještaju.

Izgradnja mosta završena je ranije ove godine, a građevinska kompanija Sichuan Road & Bridge Group objavila je video radova na društvenim mrežama.

# KINA
# MOST
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.