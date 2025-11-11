U Kini se srušio nedavno otvoreni veliki most

Dio nedavno otvorenog mosta urušio se u jugozapadnoj kineskoj pokrajini Sičuan, na autocesti koja povezuje unutrašnjost Kine s Tibetom, saopćile su lokalne vlasti. Za sada nema izvještaja o žrtvama.

Policija u gradu Maerkang zatvorila je u ponedjeljak poslijepodne 758 metara dug most Hongqi za saobraćaj, nakon što su se na prilaznim cestama i obroncima planine pojavile pukotine i primijećeno pomicanje terena, objavile su lokalne vlasti.

Prilazni dio mosta i temelji ceste urušili su se u utorak poslijepodne, što je izazvalo klizište, dodaje se u izvještaju.

Izgradnja mosta završena je ranije ove godine, a građevinska kompanija Sichuan Road & Bridge Group objavila je video radova na društvenim mrežama.