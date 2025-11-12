U padu aviona u Gruziji poginulo dvadeset turskih vojnika

Tursko ministarstvo odbrane saopštilo je u srijedu da je 20 vojnika poginulo u padu njihovog vojnog aviona u Gruziji dan ranije, dok inspektori nastavljaju da traže tragove o uzroku pada teretnog aviona te članice NATO-a.

Avion C-130 poletio je iz Azerbejdžana za Tursku i srušio se u Gruziji u utorak.

Ankara još nije pružila razlog za svoj najsmrtonosniji vojni incident od 2020. godine. Saopćila je da su turske i gruzijske vlasti započele inspekcije na lokaciji, u općini Sighnaghu u gruzijskom okrugu Kakheti, u srijedu u 03:30 sati.

Početni snimci s mjesta događaja prikazuju komade iskrivljenog metala razbacane po travnatom brežuljku, dok neprovjereni snimci na društvenim mrežama pokazuju kako se avion raspada u zraku, a zatim se u plamenu vrti prema zemlji.

U srijedu je tursko Ministarstvo odbrane objavilo popis 20 vojnika poginulih u nesreći.

Lideri Azerbejdžana i Gruzije, kao i generalni sekretar NATO-a Mark Rutte, izrazili su saučešće. Tom Barrack, američki ambasador u Turskoj, također je izrazio solidarnost svoje zemlje s Turskom nakon nesreće.

Turski ministar odbrane Yasar Guler razgovarao je u utorak sa svojim gruzijskim i azerbejdžanskim kolegama, kao i sa načelnikom generalštaba Azerbejdžana, o operacijama potrage i spašavanja.