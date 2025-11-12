Tramp tvrdi da ima obavezu tužiti BBC

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je kako “ima obavezu“ tužiti BBC zbog lažnog predstavljanja njegovih komentara uoči napada na američki Capitol 6. januara 2021.

- Pa, mislim da imam obavezu to učiniti - izjavio je Tramp voditeljici Fox Newsa Lauri Ingraham u intervjuu.

Trampovi advokati u ponedjeljak su dali BBC-u rok do petka da „prikladno obešteti“ predsjednika za „štetu koju je prouzrokovao dokumentarac koji sadrži montažu ili će se suočiti s tužbom za odštetu od milijardu dolara.

Kontroverza je već dovela do toga da je kritikovani emiter programa uputio izvinjenje zbog stvaranja utiska da je Tramp direktno pozivao na „nasilnu akciju“ neposredno prije napada na američki Capitol od strane njegovih pristalica 2021. godine.

Također je oduzeo radna mjesta dvoje visokih rukovodilaca i umajio napetosti na vrhu renomirane institucije zbog izvještavanja o vrućim temama, uključujući rat u Gazi, prenosi Reuters.