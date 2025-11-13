Pakistan optužio Afganistan za dva samoubilačka teroristička napada

Pakistan je optužio Afganistan da stoji iza dva smrtonosna samoubilačka napada izvedena ove sedmice, čime su dodatno pogoršani već napeti odnosi između dvije zemlje. Jedan napad bio je usmjeren na kadetsku školu blizu afganistanske granice, a drugi na sud u glavnom gradu Islamabadu, javlja Euronews.

Detalji napada

U napadu ispred okružnog suda u Islamabadu u utorak poginulo je 12 ljudi, a 27 ih je ranjeno. Dan ranije, u ponedjeljak, ubijena su tri vojnika kada su bombaš samoubica i još četiri militanta pokušali upasti u Kadetsku školu Vana u provinciji Hajber Pahtunva, što je dovelo do oružanog sukoba.

"U oba samoubilačka napada učestvovali su afganistanski državljani i oni su ih izveli", izjavio je ministar unutrašnjih poslova Mohsin Nakvi (Mohsin Naqvi). Iz Kabula za sada nije stigla službena reakcija na ove optužbe.

Pogoršanje sigurnosne situacije

Ovi napadi dodatno ističu pogoršanje sigurnosne situacije u Pakistanu, gdje se vlasti suočavaju s porastom militantizma i rastućim tenzijama s Afganistanom. Glavni grad se do sada smatrao relativno sigurnim u poređenju s nemirnim sjeverozapadnim područjima zemlje.

U pokušaju da smiri tenzije, pakistanski premijer Šahbaz Šarif (Shehbaz Sharif) u srijedu je pozvao na dijalog s talibanskom vladom u Afganistanu. Njegova ponuda stigla je nakon neuspjelih mirovnih pregovora održanih u Istanbulu prošle sedmice, što je izazvalo strah da bi primirje, postignuto uz posredovanje Katara i Turske, moglo propasti i dovesti do novih sukoba na granici.

Uloga pakistanskih talibana

Pakistan već dugo zahtijeva od Afganistana da spriječi djelovanje pakistanskih talibana, poznatih kao Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), koji su odgovorni za većinu napada u zemlji posljednjih godina. Ipak, TTP se ogradio od najnovijih napada, tvrdeći da nije odgovoran. Islamabad optužuje afganistanske talibane da štite vođe i borce TTP-a, što Kabul uporno negira.

Zbunjenu situaciju dodatno je zakomplikovala odmetnuta frakcija TTP-a, Jamaat-ul-Ahrar, koja je najprije preuzela odgovornost za napad u Islamabadu, da bi jedan od njenih komandanata kasnije povukao tu izjavu. Prema lokalnim medijima, vlasti su uhapsile nekoliko osumnjičenih povezanih s napadom.

Optužbe o američkom oružju

Pakistansko ministarstvo informisanja saopćilo je da je napad na kadetsku školu planiran i koordinisan iz Afganistana, a izveli su ga afganistanski državljani koristeći oružje dopremljeno iz te zemlje. U objavi na društvenoj mreži X, ministarstvo je navelo da je napad organizovao militant po imenu Zahid, uz odobrenje vođe TTP-a, Nura Valija Mehsuda (Noor Wali Mehsud).

Napadači su, kako tvrdi ministarstvo, koristili "američko oružje" doneseno iz Afganistana. Pakistan već duže upozorava da je američka vojna oprema, ostavljena nakon povlačenja iz Afganistana 2021. godine, završila u rukama militanata i pojačala borbenu moć pakistanskih talibana.

Napetosti između dvije zemlje porasle su prošlog mjeseca, kada je Kabul optužio Islamabad za napad dronom 9. oktobra u kojem je poginulo nekoliko ljudi. Incident je izazvao prekogranične sukobe u kojima su stradali vojnici, civili i militanti, prije nego što je 19. oktobra postignuto primirje.

TTP, koji je odvojen od afganistanskih talibana, ali im je saveznik, dodatno je ojačao otkako su se talibani 2021. vratili na vlast u Afganistanu.