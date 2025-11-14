Tragedija u Štokholmu: Autobus udario u stanicu, više osoba poginulo

Više osoba poginulo je u centru Štokholma kada je autobus udario u autobusku stanicu. Vozač autobusa je uhapšen pod sumnjom izazivanja smrti iz nehata, iako uzrok nesreće još uvijek nije zvanično utvrđen.

- Nekoliko ljudi je teško povrijeđeno. Pružamo podršku osoblju hitne pomoći na licu mjesta - rekao je Oskar Davila iz spasilačke službe, prema izvještaju švedskog javnog servisa SVT.

Svjedok iz obližnje prodavnice ispričao je za SVT da su čuli zvuk struganja iz nadstrešnice autobusa u koju je vozilo udarilo. Sve je kulminiralo kada je autobus udario u stub, pomjerajući nadstrešnicu ispred sebe.

- Autobus navodno nije bio u saobraćajnoj službi i u njemu je bio samo vozač - rekao je Matias Haglund, rukovodilac iz službe spašavanja.

Portparol kompanije Transdev potvrdio je da je autobus u njihovom vlasništvu.

- Jedan od naših autobusa je bio uključen i radi se o dvospratnom autobusu - rekla je Lovisa Abom.

Predsjednica Kršćanskih demokrata Eba Buš napisala je na platformi X da vlada pažljivo prati situaciju i da je u stalnom kontaktu s nadležnim institucijama.