U Africi ponovo otkriven smrtonosni virus "Marburg": Ubija do 80 posto zaraženih pacijenata

Vlasti u Etiopiji potvrdile su izbijanje smrtonosnog virusa "Marburg", bolest slična eboli, a otkriveno je najmanje devet slučajeva zaraze. Ova bolest u prosjeku ubija do 80 posto zaraženih.

Virus je izbio na jugu Etiopije, a Afrički centri za kontrolu i prevenciju bolesti (Afrički CDC) naveli su da je virus "Marburg" jedan od najsmrtonosnijih poznatih patogena.

Poput ebole, "Marburg" uzrokuje ozbiljno krvarenje, groznicu, povraćanje i dijareju, a inkubacija traje 21 dan. Također, kao i ebola, prenosi se kontaktom s tjelesnim tekućinama i ima stopu smrtnosti između 25 posto i 80 posto.

Šef Svjetske zdravstvene organizacije, Tedros Adhanom Ghebreyesus iz Etiopije, potvrdio je u petak da je u južnoj Etiopiji otkriveno najmanje devet slučajeva, dva dana nakon što je Afrički CDC upozoren na sumnju na hemoragični virus u regiji.

- Bolest uzrokovana virusom "Marburg" (MVD) potvrdila je Nacionalna referentna laboratorija (u Etiopiji). Daljnja epidemiološka istraživanja i laboratorijske analize su u toku, a otkriveni soj virusa pokazuje sličnosti s onima koji su prethodno identificirani u istočnoj Africi - saopćio je Afrički CDC u subotu.

Epidemija virusa "Marburg" ubila je 10 ljudi u Tanzaniji u januaru ove godine.

Ne postoji odobrena vakcina ili antivirusni tretman za virus "Marburg", ali oralna ili intravenska rehidracija i liječenje specifičnih simptoma povećavaju šanse pacijenata za preživljavanje.