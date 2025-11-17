Stravična nesreća u Saudijskoj Arabiji: Poginulo najmanje 45 državljana Indije

Premijer Indije Narendra Modi oglasio se nakon tragedije, poručivši da su indijske vlasti u stalnoj komunikaciji sa saudijskim partnerima.

Najmanje 45 državljana Indije izgubilo je život u teškoj autobuskoj nesreći koja se dogodila u blizini Medine u Saudijskoj Arabiji. Pored poginulih, jedna osoba je povrijeđena.

- Moje misli su sa porodicama koje su izgubile svoje voljene. Molim se za brz oporavak svih povrijeđenih. Naša ambasada u Rijadu i konzulat u Džedi pružaju svu moguću pomoć - naveo je Modi.

Indijski emiter NDTV prenio je izjave svjedoka koji su kazali da se autobus sudario s cisternom. Prema informacijama koje se pojavljuju u medijima, mnogi putnici bili su iz indijskog grada Hajderabada i obavljali su Umru, putujući iz Medine prema Mekki u trenutku nesreće.

Snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju veliki plamen koji se uzdizao s mjesta sudara.