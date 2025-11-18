Na aerodrom u Budimpešti sletjela "leteća palata", evo ko je vlasnik jednog od najskupljih privatnih aviona na svijetu

Sam avion koštao je više od 200 miliona dolara

Avion koji je sletio u Budimpeštu. Atlla Kovacs

M. Až.

18.11.2025

Na aerodrom u Budimpešti jutros je sletio jedan od najskupljih privatnih aviona na svijetu, čija pojava je odmah izazvala pažnju javnosti.

Riječ je o avionu čiji je vlasnik Sultan Bruneja Hasanal Bolkia (Hassanal Bolkiah). Boeing 747 poznat je po svom luksuzu i ekstravaganciji, zbog čega mnogi ovaj avion nazivaju pravom "letećom palatom".

Kabina aviona ukrašena je pozlaćenim detaljima, kupatila imaju umivaonike od pravog zlata, zidovi su obogaćeni kristalnim i drvenim intarzijama, a dnevni boravak i prostor za sastanke izgledaju kao luksuzna palata u zraku. Avion također ima spavaće sobe, privatna kupatila, ekskluzivnu trpezariju i konferencijsku salu, jer ga Sultan često koristi za službena i diplomatska putovanja.

Zanimljivo je da Sultan Bolkia i sam profesionalno pilotira, pa nije neuobičajeno da sjedi u kokpitu svog aviona.

Iako razlog trenutnog dolaska u Budimpeštu još uvijek nije poznat, slijetanje sultanovog aviona izazvalo je veliku pažnju na društvenim mrežama, jer rijetko se na evropskim aerodromima vidi privatni avion ovakve veličine i luksuza.

