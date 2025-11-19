Nakon jučerašnjeg pada sistema Cloudflare-a: Zašto su internetski prekidi sve češći

Internetski div Cloudflare jučer je doživio pad sistema koji je privremeno srušio niz popularnih servisa - od Spotifya do ChatGPT-ja, pa čak i društvenu mrežu Truth Social Donalda Trampa (Trump).

Ovo je samo posljednji u nizu velikih internetskih prekida, nakon što je problem s Amazon Web Servicesom prošlog mjeseca poremetio svakodnevni život milionima ljudi, a samo nekoliko dana kasnije pao je i Microsoftov Azure, piše CNN.

Prema stručnjacima, ovakvi događaji rezultat su kombinacije sve veće ovisnosti društva o digitalnim uslugama, konsolidacije ključne infrastrukture u rukama svega nekoliko kompanija i sklonosti ljudi da se na tehnološke probleme žale online. To također pokazuje da nitko, pa čak ni najveće tehnološke kompanije, nije imun na tehničke kvarove.

- Gotovo je nevažno koliko je pružatelj usluga dobro pozicioniran u ovim slučajevima, ili čak koliko je sofisticirana IT organizacija i infrastruktura za privatno poslovanje - rekla je Ajlin Hegerti (Eileen Haggerty), potpredsjednica u kompaniji za IT i kibernetičku sigurnost Netscout. Tehnološki prekidi poput ovih su "vrlo, vrlo česti problemi."

Uzrok pada Cloudflarea

Iz Cloudflarea su za CNN izjavili kako je prekid bio rezultat tehničkog problema, a ne kibernetičkog napada.

Tvrtka je pojasnila da je problem uzrokovala "konfiguracijska datoteka" namijenjena upravljanju "prometom prijetnji".

- Datoteka je narasla izvan očekivane veličine unosa i izazvala pad u softverskom sistemu koji obrađuje promet za niz Cloudflareovih usluga - navodi se u saopćenju.

Dane Knecht, glavni tehnološki direktor u Cloudflareu, podijelio je više detalja na društvenoj mreži X. Ukratko, rutinska promjena konfiguracije aktivirala je bug, što je "kaskadno dovelo do široke degradacije naše mreže i drugih usluga".

- Radovi su već u toku kako bi se osiguralo da se to više ne dogodi, ali znam da je danas uzrokovalo pravu bol - napisao je.

Slično tome, i nedavni prekid u Amazonu bio je uzrokovan bugom koji je nastao kada su dva automatizirana sistema pokušala istovremeno ažurirati iste podatke.

Jesu li prekidi interneta doista sve češći?

Činjenica da su se tri velika prekida dogodila u manje od mjesec dana je slučajnost. No, Hagerti priznaje da se svakako čini kako se događaju češće, uglavnom zbog razmjera njihovog utjecaja.

- Broj prekida ostao je dosljedan, ali se broj web stranica i aplikacija ovisnih o tim uslugama povećao, čineći ih ometajućijima za korisnike - pojasnila je Angelique Medina, voditeljica internetske inteligencije za Cisco ThousandEyes.

Ciscova usluga za nadzor mreže zabilježila je do sada 12 velikih prekida u 2025. godini, ne računajući ovaj Cloudflareov. Za usporedbu, u 2024. bilo ih je 23, u 2023. godini 13, a 2022. godine 10. Podsjetimo, veliki prekid Crowdstrikea 2024. godine poremetio je poslovanje, zračni saobraćaj i bolnice širom svijeta.

Utjecaj je tako velik jer se većina interneta oslanja na nekoliko ključnih pružatelja usluga, poput Amazona, Microsofta i Googlea, koji čine okosnicu weba. Problemi prijavljeni Downdetectoru, stranici koja prati prekide, u utorak su premašili 2,1 milion, pokazuju podaci koje je CNN-u dostavila matična tvrtka Ookla. Sam Cloudflare u prosjeku obrađuje 81 milion HTTP zahtjeva u sekundi.

Prije dvadeset godina bilo je uobičajeno da IT usluge "stalno" ne rade, rekao je Mike Chapple, profesor na Univerzitetu Notre Dame.

- Ne bi bilo neobično provesti sedmicu dana na poslu s barem jednim prekidom neke IT usluge - rekao je, napominjući da se sada svi oslanjaju na iste velike pružatelje.

Prema Ciscu, među prekidima u prvoj polovici 2025. ističu se neki zajednički trendovi: kaskadni kvarovi, sistemi koji su se činili ispravnima uprkos skrivenim problemima i pogrešne promjene konfiguracije. Iako ovi trendovi nisu novi, iz Cisca navode da "viđaju više ovakvih vrsta prekida s dalekosežnijim posljedicama". A vjerojatno će se ponovno dogoditi.

- Nisu to stvari za koje biste rekli: ‘Pa, hvala Bogu da se to nama nikada ne bi dogodilo’. Sve se to zapravo može dogoditi bilo kojem poslovanju - zaključila je Hagerti.